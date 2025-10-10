ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Ryu公開決裂女畫家始末
50嵐員工崩潰：別再點麵茶！
獨／郭采潔帶樂團回台開唱
60位家長傻眼！男師播片突跳「老司機片單通知」 緊張手一滑：點進去了

記者潘慧中／綜合報導

楊皓如最近在《11點熱吵店》分享之前參加家長會時，現場的突發狀況。事情發生在兒子六年級的最後一次家長會，「那是一個非常溫馨的場合」，未料老師投影自製影片時，突然跳出了「老司機片單」的通知。

▲▼楊皓如。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲楊皓如分享參加家長會的難忘經歷。（圖／翻攝自YouTube／ 11點熱吵店）

楊皓如透露，老師當時正動情地向家長們發表感言，回顧孩子們在校的點滴：「這些孩子真的很可愛，我最喜歡教五、六年級的小孩，因為他們可以溝通、聽得懂，但又不到像國中生這麼叛逆」，現場家長聽到都快哭了。

▲▼楊皓如。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲楊皓如和其他家長本來都快哭了。（圖／翻攝自YouTube／ 11點熱吵店）

接著老師提到，他拍了許多學生的照片與影片，還貼心剪成回顧影片，想與家長們分享，「有沒有家長可以提一些意見？這些影片要怎麼給你們？因為檔案很大，LINE會傳不出去。」

此時有家長提議直接播放，大家也熱情附和。於是，老師就拿筆電連上投影機，播放那個感人影片，不料兩分鐘後，突然叮咚一聲，跳出一個通知，「為您推薦老司機片單！」

▲▼楊皓如。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲▼老師的電腦突然跳出「老司機片單」通知，全場家長看傻眼。（圖／翻攝自YouTube／ 11點熱吵店）

▲▼楊皓如。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

楊皓如笑著還原現場，「上面的小圖還會動，還停了3到5秒，上面是一個穿比基尼的」，全班看傻眼！老師則是激動地想趕快關掉，結果因為那個叉叉太小，他一緊張手一滑，「點進去了！」

▲▼楊皓如。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲老師緊張手一滑就點進連結了。（圖／翻攝自YouTube／ 11點熱吵店）

現場約60位家長本來都快哭了，結果一看到那個畫面，大約有1分鐘都沒人講話，大家都假裝滑手機或翻小孩的作業本。最後，老師才連忙打圓場：「不好意思爸爸媽媽，這個是廣告，現在很多廣告會跳出來。」

▲▼楊皓如。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲楊皓如透露現場尷尬到一度沒人講話。（圖／翻攝自YouTube／ 11點熱吵店）

楊皓如

