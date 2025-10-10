《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

▲顏正國病逝。（圖／翻攝自Facebook／鋼鐵爸阮橋本）

記者曾羿翔／綜合報導

前童星出身的男星顏正國，7日因肺腺癌病逝，享年50歲，消息震驚演藝圈。他近年因參演並執導電影《角頭》系列再度翻紅，所執導的《角頭2：王者再起》更創下1.27億元票房佳績，成功翻身。然而，這部作品至今已有四位主要演員相繼離世，包括顏正國本人，以及飾演主角「阿雄」的小鬼黃鴻升、飾演「霸董」的龍劭華與飾演蕾蕾父親的賀一航，令人不勝唏噓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃鴻升2020年因主動脈剝離驟逝，年僅36歲。（圖／翻攝自Facebook／角頭文創 - GATAO MOVIE）



其中飾演主角「阿雄」的黃鴻升（小鬼），2020年因主動脈剝離驟逝，年僅36歲；接著是《角頭－浪流連》中飾演「霸董」的資深演員龍劭華，2021年在高雄飯店昏倒不治，享壽68歲；再早一位則是飾演「蕾蕾父親」的賀一航，2019年因大腸癌病逝，享壽64歲。如今再加上顏正國病逝，令人感嘆人生無常。





▲已故龍劭華（左）、賀一航（右）都在電影角頭中有演出。（圖／翻攝自YouTube／角頭文創 - GATAO MOVIE）

顏正國出道極早，童年時期因演出《好小子》系列一炮而紅，但少年時誤入歧途，曾涉毒與槍砲案件，被判刑15年，甚至一度面臨死刑威脅。服刑期間他反省人生，出獄後痛改前非，重新投入影視創作，不僅復出演戲，更自導自演，以勵志形象感動觀眾。可惜命運多舛，在他生日到來前三天病逝，令人倍感惋惜。



顏正國妻子劉又甄表示，10日起連3天將於新北板橋聯豐佛教禮儀社（新北市板橋區長江路1段8號1樓）設置弔念靈堂，每日都會限時開放粉絲與社會各界追思致意：

2025年10月10日早上10:00–12:00

2025年10月11日下午14:00–16:00

2025年10月12日下午14:00–16:00

劉又甄也懇請所有前來弔唁的朋友，都能秉持莊嚴肅穆之心、遵守現場秩序與指引，「共同緬懷我們的好小子，顏正國（阿國）先生的愛與精神。再次感謝各界的關懷與哀悼之意，顏正國（阿國）先生永存我們心中，敬請媒體朋友理解並給予家屬空間，謝謝各界體諒。」