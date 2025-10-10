ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Ryu公開決裂女畫家始末
50嵐員工崩潰：別再點麵茶！
獨／郭采潔帶樂團回台開唱
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

顏正國 唐玲 金寶娜 辛尤里 黑男 夢多 饅頭媽 阿本

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

▲顏正國遺照。（圖／翻攝自鋼鐵爸臉書）

▲顏正國病逝。（圖／翻攝自Facebook／鋼鐵爸阮橋本）

記者曾羿翔／綜合報導

前童星出身的男星顏正國，7日因肺腺癌病逝，享年50歲，消息震驚演藝圈。他近年因參演並執導電影《角頭》系列再度翻紅，所執導的《角頭2：王者再起》更創下1.27億元票房佳績，成功翻身。然而，這部作品至今已有四位主要演員相繼離世，包括顏正國本人，以及飾演主角「阿雄」的小鬼黃鴻升、飾演「霸董」的龍劭華與飾演蕾蕾父親的賀一航，令人不勝唏噓。

▲角頭。（圖／翻攝自Facebook／角頭文創 - GATAO MOVIE）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃鴻升2020年因主動脈剝離驟逝，年僅36歲。（圖／翻攝自Facebook／角頭文創 - GATAO MOVIE）

其中飾演主角「阿雄」的黃鴻升（小鬼），2020年因主動脈剝離驟逝，年僅36歲；接著是《角頭－浪流連》中飾演「霸董」的資深演員龍劭華，2021年在高雄飯店昏倒不治，享壽68歲；再早一位則是飾演「蕾蕾父親」的賀一航，2019年因大腸癌病逝，享壽64歲。如今再加上顏正國病逝，令人感嘆人生無常。

▲已故龍劭華（左)、賀一航(右)都在電影角頭中有演出。（圖／翻攝自YouTube／角頭文創 - GATAO MOVIE）

▲已故龍劭華（左）、賀一航（右）都在電影角頭中有演出。（圖／翻攝自YouTube／角頭文創 - GATAO MOVIE）

顏正國出道極早，童年時期因演出《好小子》系列一炮而紅，但少年時誤入歧途，曾涉毒與槍砲案件，被判刑15年，甚至一度面臨死刑威脅。服刑期間他反省人生，出獄後痛改前非，重新投入影視創作，不僅復出演戲，更自導自演，以勵志形象感動觀眾。可惜命運多舛，在他生日到來前三天病逝，令人倍感惋惜。

顏正國妻子劉又甄表示，10日起連3天將於新北板橋聯豐佛教禮儀社（新北市板橋區長江路1段8號1樓）設置弔念靈堂，每日都會限時開放粉絲與社會各界追思致意：

2025年10月10日早上10:00–12:00

2025年10月11日下午14:00–16:00

2025年10月12日下午14:00–16:00

劉又甄也懇請所有前來弔唁的朋友，都能秉持莊嚴肅穆之心、遵守現場秩序與指引，「共同緬懷我們的好小子，顏正國（阿國）先生的愛與精神。再次感謝各界的關懷與哀悼之意，顏正國（阿國）先生永存我們心中，敬請媒體朋友理解並給予家屬空間，謝謝各界體諒。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

角頭賀一航顏正國龍劭華黃鴻升

推薦閱讀

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　宣告重返歌壇...近照美成這樣

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　宣告重返歌壇...近照美成這樣

10/8 17:34

Ryu公開決裂女畫家始末！　「她被罵妓女」火爆爭執內幕曝光

Ryu公開決裂女畫家始末！　「她被罵妓女」火爆爭執內幕曝光

2小時前

最正人妻曬「10年前自拍照」　大濃妝配變色片：看起來一把年紀

最正人妻曬「10年前自拍照」　大濃妝配變色片：看起來一把年紀

4小時前

凍齡美魔女「穿國旗比基尼」慶國慶　嗨喊：我心裡的驕傲信念

凍齡美魔女「穿國旗比基尼」慶國慶　嗨喊：我心裡的驕傲信念

1小時前

八點檔女星赴大陸認了遇潛規則　「導演進房試戲」驚吐黑暗內幕！

八點檔女星赴大陸認了遇潛規則　「導演進房試戲」驚吐黑暗內幕！

10/6 12:05

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

53分鐘前

獨家／遭前男友背後羞辱：無法娶一個妓女！　AV女神心碎棄婚

獨家／遭前男友背後羞辱：無法娶一個妓女！　AV女神心碎棄婚

10/8 22:30

獨家專訪／郭采潔霸氣回歸「帶樂團回家」在台開唱：觀眾對我模糊最好

獨家專訪／郭采潔霸氣回歸「帶樂團回家」在台開唱：觀眾對我模糊最好

3小時前

顏正國靈堂開放時間、地點曝光！　遺孀發訃告：先生永存我們心中

顏正國靈堂開放時間、地點曝光！　遺孀發訃告：先生永存我們心中

7小時前

《歌劇魅影》男星驟逝！　摯友心碎證實曝最後見面

《歌劇魅影》男星驟逝！　摯友心碎證實曝最後見面

6小時前

42歲莎莎身材超狂！背心捲到胸下「川字肌歸位」健身被看光鉛筆腿

42歲莎莎身材超狂！背心捲到胸下「川字肌歸位」健身被看光鉛筆腿

10小時前

豆花妹誇口「私下打扮沒人認出」被打臉　收私訊才知真相超震驚

豆花妹誇口「私下打扮沒人認出」被打臉　收私訊才知真相超震驚

3小時前

熱門影音

【最後對話曝】顏正國堅強報平安！好友聽語音淚崩

【最後對話曝】顏正國堅強報平安！好友聽語音淚崩
顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天

顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天
恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」
曾莞婷首度入圍金鐘　放話紅毯禮服不能沒被看見

曾莞婷首度入圍金鐘　放話紅毯禮服不能沒被看見
王世堅質詢金句爆紅　陸網友改編神曲〈沒出息〉

王世堅質詢金句爆紅　陸網友改編神曲〈沒出息〉
「浪子回頭」顏正國癌逝　人都會犯錯回來就好好做

「浪子回頭」顏正國癌逝　人都會犯錯回來就好好做
邱澤當爸後燦笑露面　會娃娃音...可愛開關被開啟

邱澤當爸後燦笑露面　會娃娃音...可愛開關被開啟
「選郭碧婷當兒媳」只看3點！　向太曝：門當戶對不重要

「選郭碧婷當兒媳」只看3點！　向太曝：門當戶對不重要
陸網紅「撞臉潘瑋柏」　現身演唱會同框本尊

陸網紅「撞臉潘瑋柏」　現身演唱會同框本尊
趙露思被說「以前比較美」 直播喊：說我醜的出來！

趙露思被說「以前比較美」 直播喊：說我醜的出來！
Lulu狂放閃陳漢典 曝他「私下浪漫告白」

Lulu狂放閃陳漢典 曝他「私下浪漫告白」
王世堅來應援！　超「吉」喜歡～王世堅～

王世堅來應援！　超「吉」喜歡～王世堅～
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

顏正國妻「淚流不止」難溝通　鋼鐵爸嘆：她情緒很不穩定

顏正國妻「淚流不止」難溝通　鋼鐵爸嘆：她情緒很不穩定

黃嘉千不悔結婚「大家好好過日子」　黃尚禾陪產爆哭...氣李千娜生完想工作

黃嘉千不悔結婚「大家好好過日子」　黃尚禾陪產爆哭...氣李千娜生完想工作

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

陳美鳳不捨顏正國：還很年輕　狂誇許瑋甯「想報名參加婚禮」

陳美鳳不捨顏正國：還很年輕　狂誇許瑋甯「想報名參加婚禮」

阿達笑虧Lulu陳漢典「要入圍金馬」　前男友要包多少？神回一筆全笑瘋

阿達笑虧Lulu陳漢典「要入圍金馬」　前男友要包多少？神回一筆全笑瘋

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

看更多

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

即時新聞

剛剛
剛剛
53分鐘前51

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

1小時前90

凍齡美魔女「穿國旗比基尼」慶國慶　嗨喊：我心裡的驕傲信念

2小時前20

魂門有縫？！《Kpop獵魔女團》主唱魯米錄音歌曲〈Golden〉真的遇到鬼

2小時前78

Ryu公開決裂女畫家始末！　「她被罵妓女」火爆爭執內幕曝光

2小時前21

台灣《宇宙啦啦隊》　登上NBA熱身賽舞台

3小時前50

獨家專訪／郭采潔霸氣回歸「帶樂團回家」在台開唱：觀眾對我模糊最好

3小時前50

豆花妹誇口「私下打扮沒人認出」被打臉　收私訊才知真相超震驚

4小時前80

國慶晚會胡瓜〈包青天〉開場　破冰白冰冰台中同台了

4小時前92

最正人妻曬「10年前自拍照」　大濃妝配變色片：看起來一把年紀

6小時前21

〈釣魚記2.0〉大寶寶跟上了嗎？　兒歌變電音舞曲掀網朝聖：世界瘋了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣
    10/8 17:3461
  2. Ryu公開決裂女畫家始末！　「她被罵妓女」爭執內幕曝光
    2小時前148
  3. 最正人妻曬「10年前自拍照」　大濃妝配變色片
    4小時前182
  4. 凍齡美魔女「穿國旗比基尼」慶國慶
    1小時前16
  5. 八點檔女星赴大陸「導演進房試戲」認了遇潛規則
    10/6 12:05101
  6. 《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」
    53分鐘前81
  7. 獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚
    10/8 22:304448
  8. 獨／郭采潔霸氣回歸開唱：觀眾對我模糊最好
    3小時前10
  9. 顏正國靈堂開放時間、地點曝光！　遺孀發訃告
    7小時前284
  10. 《歌劇魅影》男星驟逝！　摯友心碎證實
    6小時前10
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合