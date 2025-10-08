王思佳收工忘撕名牌　搭電梯一看糗翻：路人一定覺得我很想紅

記者王靖淳／綜合報導

女星王思佳平時會透過社群記錄日常，不吝嗇與粉絲分享私下生活，昨（7）日她透過Threads發文透露，自己在收工後忘記將一張寫著「藝人王思佳」的名牌撕下來，直到搭電梯才發現，頓時感到糗到不行。

▲王思佳。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

王思佳在文中透露，自己日前在工作完之後，竟忘了將身上那張寫有「藝人王思佳」的名牌撕下來。更糗的是，這張超顯眼的貼紙，還不偏不倚地貼在她的胸口正前方，讓她頂著一個「移動式名牌」在街頭趴趴走，場面相當逗趣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

緊接著，王思佳詳細地還原自己當天的「糗事路線圖」。她表示，自己在渾然不覺的情況下，不僅頂著這張貼紙，去了藥妝店，更直接到幼稚園接女兒。誇張的是，在接完女兒之後，她依舊沒有發現任何異狀，甚至還差點要去買鹹酥雞。

▲王思佳收工忘記撕名牌。（圖／翻攝自Threads／pinksophia0818）



直到完成所有行程搭電梯時，王思佳才終於發現這張名牌的存在。她在文中崩潰地表示，自己是一路到進電梯才發現，同時也忍不住開始腦補，路人們在看到她貼著名牌時的內心戲，「路人一定覺得我很想紅啊。」貼文曝光後，逗樂大批網友，不少人紛紛留言表示「好鬧」、「超好笑」、「天啊！好尷尬」、「可惡好想巧遇。」