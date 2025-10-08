ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

大S冥誕「范瑋琪收徐媽1禮物」
LINE「10款免費貼圖」限時下載
顏正國入獄11年一度被判死刑
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

顏正國 波多野結衣 Joeman 于朦朧

王思佳收工忘撕名牌　搭電梯一看糗翻：路人一定覺得我很想紅

記者王靖淳／綜合報導

女星王思佳平時會透過社群記錄日常，不吝嗇與粉絲分享私下生活，昨（7）日她透過Threads發文透露，自己在收工後忘記將一張寫著「藝人王思佳」的名牌撕下來，直到搭電梯才發現，頓時感到糗到不行。

▲▼王思佳。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

▲王思佳。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

王思佳在文中透露，自己日前在工作完之後，竟忘了將身上那張寫有「藝人王思佳」的名牌撕下來。更糗的是，這張超顯眼的貼紙，還不偏不倚地貼在她的胸口正前方，讓她頂著一個「移動式名牌」在街頭趴趴走，場面相當逗趣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

緊接著，王思佳詳細地還原自己當天的「糗事路線圖」。她表示，自己在渾然不覺的情況下，不僅頂著這張貼紙，去了藥妝店，更直接到幼稚園接女兒。誇張的是，在接完女兒之後，她依舊沒有發現任何異狀，甚至還差點要去買鹹酥雞。

▲▼王思佳。（圖／翻攝自Threads／pinksophia0818）

▲王思佳收工忘記撕名牌。（圖／翻攝自Threads／pinksophia0818）

直到完成所有行程搭電梯時，王思佳才終於發現這張名牌的存在。她在文中崩潰地表示，自己是一路到進電梯才發現，同時也忍不住開始腦補，路人們在看到她貼著名牌時的內心戲，「路人一定覺得我很想紅啊。」貼文曝光後，逗樂大批網友，不少人紛紛留言表示「好鬧」、「超好笑」、「天啊！好尷尬」、「可惡好想巧遇。」

在 Threads 查看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

王思佳

推薦閱讀

黑男街頭配對惹風波！「歐美辣妹表情失控」遭炎上　緊急下片道歉當事人

黑男街頭配對惹風波！「歐美辣妹表情失控」遭炎上　緊急下片道歉當事人

8小時前

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！　家人陪走最後一程：他完成這世界的使命

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！　家人陪走最後一程：他完成這世界的使命

5小時前

獨／顏正國「去年就生病」卻要兄弟封口！　好友哭著打給他：怎麼可以都不說

獨／顏正國「去年就生病」卻要兄弟封口！　好友哭著打給他：怎麼可以都不說

20小時前

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽！　霸氣反擊：喜歡瘦的就去看舊片

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽！　霸氣反擊：喜歡瘦的就去看舊片

10/7 15:34

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！　男生最推這2項：就很加分

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！　男生最推這2項：就很加分

18小時前

「阿國死了，在中秋節那天」顏正國戲裡也在中秋離世　巧合惹鼻酸

「阿國死了，在中秋節那天」顏正國戲裡也在中秋離世　巧合惹鼻酸

19小時前

林口雙語幼兒園涉虐童「逼睡走廊地板」！1年學費40萬　YTR找到6證人開戰

林口雙語幼兒園涉虐童「逼睡走廊地板」！1年學費40萬　YTR找到6證人開戰

5小時前

「好小子」顏正國過世！　再過3天迎51歲生日

「好小子」顏正國過世！　再過3天迎51歲生日

22小時前

張景嵐、陳銳穩交2年傳婚訊　3歲差姐弟戀進展快狠準…聚會洩關係

張景嵐、陳銳穩交2年傳婚訊　3歲差姐弟戀進展快狠準…聚會洩關係

11小時前

顏正國昔服刑「戀上通信女筆友」　出獄後攜手組家庭

顏正國昔服刑「戀上通信女筆友」　出獄後攜手組家庭

19小時前

「媒人」顏正國肺腺癌驟逝！　黃尚禾、李千娜夫妻一早趕赴靈堂悼念

「媒人」顏正國肺腺癌驟逝！　黃尚禾、李千娜夫妻一早趕赴靈堂悼念

5小時前

顏正國入圍金馬影帝被取消！「頒獎前10天出事」侯孝賢不放棄拉他回正途

顏正國入圍金馬影帝被取消！「頒獎前10天出事」侯孝賢不放棄拉他回正途

8小時前

熱門影音

王齊麟視訊告白超害羞！ 陳詩媛曝低調求婚認定真愛

王齊麟視訊告白超害羞！ 陳詩媛曝低調求婚認定真愛
五月天率萬人齊唱《倔強》！為花蓮災民打氣超催淚

五月天率萬人齊唱《倔強》！為花蓮災民打氣超催淚
「選郭碧婷當兒媳」只看3點！　向太曝：門當戶對不重要

「選郭碧婷當兒媳」只看3點！　向太曝：門當戶對不重要
邱澤當爸後燦笑露面　會娃娃音...可愛開關被開啟

邱澤當爸後燦笑露面　會娃娃音...可愛開關被開啟
北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好

北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好
池昌旭遭女粉「突襲強吻」 保鑣像路人...全程袖手旁觀

池昌旭遭女粉「突襲強吻」 保鑣像路人...全程袖手旁觀
恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」
趙露思拍戲出包！　「胸前黏長條物」

趙露思拍戲出包！　「胸前黏長條物」
黃子佼到北檢複訊快步不語！

黃子佼到北檢複訊快步不語！
五月天不畏香港暴雨　淋雨開唱〈倔強〉#星光雲REELS

五月天不畏香港暴雨　淋雨開唱〈倔強〉#星光雲REELS
李翊君驚喜合體西卿 飆唱〈苦海女神龍〉意外爆粗口XD

李翊君驚喜合體西卿 飆唱〈苦海女神龍〉意外爆粗口XD
張婷婷遭質疑「沒去花蓮救災」　爆氣狂罵：不差我一個人啦！

張婷婷遭質疑「沒去花蓮救災」　爆氣狂罵：不差我一個人啦！
「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

《自殺通告》正式預告

《自殺通告》正式預告

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

曾莞婷「離開台八沒戲演」淚憶陳慧翎　演完《影后》陷低潮「沒問過自己快不快樂」

曾莞婷「離開台八沒戲演」淚憶陳慧翎　演完《影后》陷低潮「沒問過自己快不快樂」

馬國畢昔欠債5千萬還被冒名詐騙　曝「負債代表」澎恰恰也遭烏龍踅桌

馬國畢昔欠債5千萬還被冒名詐騙　曝「負債代表」澎恰恰也遭烏龍踅桌

蕭煌奇狂開地獄哏「想騎車載五月天上台」　笑喊「是末班車」阿信：7天後能再加場XD

蕭煌奇狂開地獄哏「想騎車載五月天上台」　笑喊「是末班車」阿信：7天後能再加場XD

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

看更多

【英勇身影曝】「挖土機超人」救災8天不幸感染亡！　19歲兒談熱心父：為爸感到驕傲

即時新聞

剛剛
剛剛
1分鐘前0

顏正國「遺照露燦爛笑容」成最後告別　圈內好友心急提前弔唁

6分鐘前0

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　宣告重返歌壇...近照美成這樣

21分鐘前20

樂天女孩陳伊球賽結束隔天就去光復　「不來真的會後悔」

34分鐘前51

在顏正國靈堂待6小時⋯李千娜黃尚禾神情哀傷露面

36分鐘前0

盧廣仲橫掃14項冠軍太猛：希望讓大家三餐變好吃　　

39分鐘前11

啦啦隊女神斐棋脫了！赴日拍寫真「薄紗照」超火辣　純欲反差引遐想

53分鐘前40

篠崎泫戴水晶甲救災挨酸　親上火線揭真相：又不是用手指鏟土

1小時前0

草爺揭顏正國「私下挺後輩暖舉」：我後來才知道

1小時前0

金曲歌后「高齡母失智多年」！　謝尪神隊友分擔照顧責任

1小時前0

BTS V現身機場才誇粉絲秩序好　秒被包圍「good取消」尷尬摸頭

讀者迴響

熱門新聞

  1. 黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上
    8小時前3227
  2. 快訊／顏正國老婆悲慟發聲！
    5小時前5815
  3. 好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事
    20小時前2811
  4. 波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！
    10/7 15:346438
  5. Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項
    18小時前267
  6. 顏正國戲裡也在中秋離世
    19小時前4610
  7. 林口雙語幼兒園涉虐童「逼睡走廊地板」！YTR找到6證人
    5小時前429
  8. 「好小子」顏正國過世！
    22小時前12243
  9. 張景嵐、陳銳穩交2年傳婚訊　姐弟戀進展快狠準
    11小時前2011
  10. 顏正國昔服刑「戀上通信女筆友」　出獄後攜手組家庭
    19小時前4030
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合