艾怡良穿大尺度深V「動刀隆乳」　温昇豪《整形過後》擁吻安心亞

記者黃庠棻／台北報導

台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》釋出前導預告，宣布將於年底壓軸登場。前導預告中，金曲歌后艾怡良以「最美媽媽桑」形象現身，穿上超辣爆乳裝踏進診間求診温昇豪，為了維持美貌巔峰選擇動刀隆乳，畫面挑戰尺度，也揭開劇中患上「美麗病」所付出的代價。

▲《整形過後》將於年底正式上檔。（圖／六魚文創提供）

《整形過後》由《最佳利益》導演林立書執導，主演卡司包括温昇豪、張榕容、安心亞、李廷鎮、潘儀君、鄒承恩、艾怡良、洪暐哲、夏騰宏。影集以「爵仕美診所」為核心舞台，透過每集個案直視「想變美」背後的社會比較、身分認同與自尊裂縫，讓外科手術不只修補外貌，更觸及人性的脆弱與救贖可能。

温昇豪指出「當社會現象認為『更好看』等同於『更值得被愛』時，《整形過後》試圖把美學話語權交還給觀眾：我們能不能在鏡頭以外，重新定義『看見自己』？」

《整形過後》前導預告同步揭開劇中情感線，包含温昇豪與安心亞繼過往合作後再度同台，關係從「恩愛」轉為「拉扯」，一場激情擁吻引爆話題，安心亞透露「這次情感的詮釋跟之前夫妻彼此深愛完全不同，可以期待我們不一樣的火花。」

張榕容坦言，自己在閱讀劇本時印象最深刻的是「容貌焦慮」案例，坦言「我們都覺得很好看的人，竟然都會對自己不自信，這其實已經超越外貌，或許是資訊過多下的自我懷疑。」問到如果有機會換新容貌，温昇豪笑說「最想回到小鮮肉狀態」。

安心亞則直誇張榕容有著「像漫畫走出來的深邃眼」，艾怡良則許願有「安心亞的九頭身」，但立刻好奇「身高也能整嗎？」以幽默化解外貌話題的緊張。《整形過後》將於年底正式壓軸上檔，帶領觀眾直面整形外科背後人性真相。