朱延平曝顏正國「1個月學會後空翻」　成名反遭霸凌：看他從小長大到坐牢12年

記者蕭采薇／台北報導

顏正國因病離世享年50歲，當然發掘他演出《好小子》的知名導演朱延平發文悼念，深情回憶兩人緣分。朱延平表示，從顏正國年幼時就看著他長大，一路見證他的演藝生涯和人生轉變，對於這位晚輩的驟逝，感到無比悲痛與惋惜，影壇失去一位優秀人才。

▲導演朱延平在臉書緬懷顏正國。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

朱延平導演回憶，顏正國當年拍攝代表作《好小子》時，雖然沒有武術基礎，但憑著聰明倔強好勝的性格，在一個月內學會了後空翻、跳彈床、雙節棍等高難度動作，讓專業武術指導都驚訝。然而，成名後的光環也帶來困擾，他曾因「好小子」盛名在校園遭受霸凌，為了尋求保護而誤入歧途，最終導致長達十二年的牢獄之災。

[廣告]請繼續往下閱讀...

出獄後的顏正國決心改過自新，投身導演領域。他再次展現當年學習武術的毅力，短短幾年內便累積了深厚的導演功力，執導了《角頭》系列重要作品。朱延平導演對此讚譽有加，認為該片極為成功，展現了他「大將之風」，導演手法也臻至成熟，令人欣慰。

▲顏正國是童星出身，後以《角頭2：王者再起》晉升億萬票房導演。（圖／記者徐文彬攝）

朱延平導演感性表示，自己從小看著顏正國長大，一路見證他從迷惘中回歸正途，看到他在影視界從基層努力學習成長，近年更成為優秀導演，內心倍感欣慰。如今驚聞噩耗，他坦言十分悲痛，不僅自己少了一位正該發光發熱的晚輩，電影圈也失去了一位極具潛力的優秀人才。