驚嘆顏正國50歲離世　曾難過「我沒有參與為何判我15年！」

才50歲就離開人世，令人不勝唏噓，顏正國從小就因為在多部電影演出，成為家喻戶曉童星，更因為《好小子》系列電影，簡直成了正義化身，也因這份光環太過早熟，在同儕之間無法融入。青春期的他，開始自我放逐，從少年觀護所、感化院，再到監獄，是他前半輩子除了電影外的縮影。

「好小子」左孝虎(左起)、顏正國、小胖陳崇榮。(圖／取自YouTube)

2012年3月，顏正國出獄。起初，他靠寫書法和公益演講維生，陸續接拍5部戲，執導3部微電影，《角頭2：王者再起》是他首度執導的劇情長片。出獄後他坐牢的點滴不斷被翻出。

▲《油麻菜籽》陳秋燕(右)、顏正國互動親密像母子。（圖／海鵬提供）

2001年7月，他涉嫌擄人勒贖，在律師陪同下主動投案說明，因當時尚有《懲治盜匪條例》，遭檢方求處死刑，幸而隔年條例被廢除，逃過死劫，彰化地院判他有期徒刑15年，移送台中監獄。直到2012年3月假釋提前出獄，他在大肚山上蹲了11輪寒暑，對於顏正國來說是痛心的回憶。

▲電影《蝴蝶大廈》卡司發布記者會，顏正國。（圖／記者周宸亘攝）

出獄後，顏正國接受記者採訪，當時他便表示：「朋友們找上我，要一起去擄人勒贖，但我聽完後便跟他們說，我沒有興趣，所以不參加，但開庭後，他們都說我知情，就憑著我知情這一個理由，我就被判15年徒刑，我真的氣到不行，我並沒有參與他們的犯行，但知情不報，也被關了11年。」

在獄中，他積極苦練書法，彷彿要彌補年少輟學的歲月。母親曾說，3位「好小子」裡面，只有他的簽名最醜，沒想到他卻成了書法家，還當上導演。

顏正國也聊到同一時期崛起的童星們，後來各自發展，他也感嘆道：「水能載舟、亦能覆舟，視你如何去使用它，當初是我不懂得借力使力，才愈走愈偏。你看《星星知我心》那幾個都發展不錯啊，秀秀(石安妮)政大畢業，去美國讀碩士、當特派記者、嫁了人；珮珮(蘇慧倫)台大法律系畢業，擁有大陸、紐約等地的律師執照，他們人生規劃比起我好多了。」

顏正國拍片歷史輝煌，合作的都是大咖明星，他總計拍過五十幾部影劇，4歲被母親送入童星訓練班，6歲出道，拍攝李行導演的《異鄉人》，7歲拍攝侯孝賢處女作7歲時，和鳳飛飛、鍾鎮濤合拍了《就是溜溜的她》，接著又拍了《風櫃來的人》《冬冬的假期》等片。9歲，以〈蘋果的滋味〉（《兒子的大玩偶》第3段）入圍「金馬獎最佳童星獎」，被譽為「最具明星相的天才童星」，更與鳳飛飛、張小燕、陶大偉等大咖同台飆戲。

顏正國的12至14歲，是最輝煌時期。他與左孝虎、小胖（陳崇榮）合拍朱延平、張美君導演的《好小子》，3人揮拳耍棍的模樣，活潑又逗趣，讓票房逼破1億元，系列電影拍了6集，在全亞洲聲名大噪。顏正國回憶：「我們去星馬、日、韓宣傳，一下飛機，上萬粉絲衝上來包圍很瘋狂，而且我們各自擁有專屬回信人，負責跟影迷互動。」

好小子一戰成名，帶來了高度璀璨的光環，也留下包袱。國一註冊當天，數十人守在校門口，等著跟顏正國單挑，加上同學時不時的霸凌，精神壓力沉重。陳崇榮也曾自剖童星光環帶來不少壓力，只不過他怕事隱忍，顏正國卻是火爆浪子，凡事先問拳頭，成天廝混在彈子房（撞球間）、上街頭飆車、械鬥，甚至也吸食安非他命。

14至16歲，他因贓車、傷害等罪嫌，頻繁進出少年觀護所，「既然被冠上『歹囝仔』的帽子，我還有什麼理由表現得像個安安分分的好學生？我開始用暴力發洩我的不滿，用拳頭表達我的憤怒。」但出獄後他重回演藝圈，再次進入電影世界，可惜在51歲這年，因病離世，留下太多故事與驚嘆號。