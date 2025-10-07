顏正國17歲演黑幫神片《少年安》　「不識字無劇本」台詞靠即興

記者蔡宜芳／綜合報導

童星出身的「好小子」顏正國，在7日被家人證實因肺腺癌病逝，享年50歲。他過去曾數度與名導侯孝賢合作，和譚至剛（譚志剛）聯手演出的《少年吔，安啦！》更是被譽為「黑幫神片」。不過，顏正國曾坦言，自己在片中的台詞很多都不是來自於劇本，但也因此顯得非常自然。

▲顏正國在7日逝世。（圖／記者黃克翔攝）

顏正國在主演《少年吔，安啦！》時年僅17歲，片中一句「你真正有影」成為經典台詞，他笑說：「侯導（侯孝賢）沒有給我劇本看，因為那時我根本沒唸書、不識字啊！」雖然沒有受過正統訓練，但他以天生的表演直覺詮釋角色，讓那股叛逆又真誠的少年氣息至今仍令人印象深刻。

▲顏正國主演《少年吔，安啦！》時才17歲。（圖／牽猴子提供）

事實上，顏正國與侯孝賢的合作早在童年就開始。侯導的導演處女作《就是溜溜的她》便找來7歲的顏正國演出，之後無論是《風兒踢踏踩》、《在那河畔青草青》、《風櫃來的人》還是《冬冬的假期》，都少不了他的身影。甚至侯孝賢擔任編劇的《小畢的故事》、《油麻菜籽》也力邀他參與，顏正國可說是侯導一路看著長大的「親兒子」級演員。

談起當年的拍攝方式，顏正國透露：「侯導每次教戲，只會給我一個情境，讓我自己去感受、自由發揮，所以片裡每句台詞都不是照劇本講的。」他也提到，電影中那句「你真正有影」原本就是他私下的口頭禪，「侯導覺得很自然，就讓我直接講出來，結果反而成為角色最經典的一句。」這樣的即興真實，也奠定了他在台灣影史中叛逆少年的形象。

▲顏正國當年因為不識字，所以也沒看劇本。（圖／牽猴子提供）