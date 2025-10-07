香港頂流男神姜濤服藥墜海　緋聞女友曝「私訊關心」罕見說話了！

記者黃庠棻／台北報導

香港偶像男團「MIRROR」的人氣王姜濤2023年時透過限動發黑底白字「認愛」文，連續寫下「不想隱瞞了」、「沒錯我有女朋友了」、「謝謝大家的祝福」等，被港媒爆出秘戀台灣正妹女星林思廷。今（7）日林思廷出席新戲《看看你有多愛我》也低調談及姜濤。

▲姜濤跟林思廷日前曾傳出緋聞。（圖／翻攝自IG）

台劇《看看你有多愛我》由知名導演葉天倫與新銳導演廖堃言共同執導，楊謹華、林思廷、詹子萱首度合作同台飆戲，其中新生代女星林思廷、詹子萱飾演雙胞胎。今（7）日該劇舉辦搶先看記者會，除了三位主演之外，演員紀培慧、古名伸、狄志杰、鍾承翰、李維維、李宗霖也都到場出席。

▲林思廷。（圖／記者湯興漢攝）

林思廷在5年前與姜濤因為拍攝《超感應學園》結緣，後來還合作MV拍攝，在2023年時被港媒爆料兩人曖昧長達3年，一直到當年才「修成正果」展開跨國戀，只是後續男方透過社群網站否認「無聊……沒有戀愛，謝謝」。

而林思廷今（7）日出席記者會也罕見談及姜濤，透露兩人從合作《超感應學園》後就有演員群組，6月時男方意外墜海，群組內的夥伴私底下也有獻上關心，她低調回應「他說他沒事，經紀公司有照顧他。」也側面證實姜濤是服藥後失足，並非情緒問題。

▲林思廷公開私下與姜濤私訊的內容 。（圖／記者黃克翔攝）