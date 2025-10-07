熊仔被轟「拿生產開玩笑」刪片道歉　曝陪產日記：其實很緊張

記者蔡宜芳／綜合報導

饒舌歌手熊仔和「鄉民女神」李優在8月迎來寶貝女兒的誕生，然而，他日前在社群分享的即興創作，竟被質疑「拿生產開玩笑」，慘遭炎上。對此，熊仔將該影片刪除，並於5日道歉。

▲熊仔和李優於8月迎接女兒的誕生。（圖／翻攝自Instagram／poeteknology）

熊仔表示，自己看過了所有留言，「也意識到我自己的幼稚與不周，造成大家不舒服真的很抱歉。」他坦言，老婆生產是自己最緊張的時刻，但用了不恰當的方法去掩飾，「謝謝太太的偉大付出，也謝謝大家的提醒，生產是個鬼門關走一遭的辛苦過程，以後相似議題會更慎重面對。」

對於熊仔的道歉，李優則表示，在自己生產的那幾天，全家人的情緒都很緊繃，「歷經千辛萬苦才讓小芙莉健康降落地球，在很虛弱的時候，他一直試圖想沖淡緊張的氣氛。」不過，李優也說：「但為什麼昨天不發這個？真的不罵你要罵誰。」幽默替丈夫緩頰。

另外，熊仔也分享自己陪產時寫下的日記，裡面記錄了李優在產後狀況不佳，心跳從55一路掉到44、體溫降至快32度，「當下我真的一度以為會就這樣失去摯愛。漸漸地狀況終於穩定，過大的壓力得到解放，比任何一次的演出後的腎上腺素消退感都來得強烈。」他在日記中也表示，自己看到了老婆的努力和偉大，覺得心疼又感動，「我願無怨無悔地守護這個家。」

▲▼熊仔分享在醫院寫下的陪產日記。（圖／翻攝自Instagram／poeteknology）

此前，熊仔上傳了李優產前躺在病床上的畫面，並將女方忍痛的聲音加入自己的即興創作，「隔天給岳父看影片自己不小心笑超爽，岳父：笑點在哪？」怎料，影片引來部分網友質疑他拿孕婦生產的痛苦來調侃。

隨後，熊仔解釋說，他的笑點並不是在李優挨針的痛苦，「笑點本意只是覺得我發出的叫聲很蠢，以及岳父的反應讓我當下尷尬的很糗的自嘲。」他也強調自己深知妻子生產很偉大且堅強，「所有生產的媽媽們也都辛苦了。」