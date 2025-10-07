訪問／8年前罹癌！金宇彬「每年生日心願」有洋蔥：我的實現了

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

南韓奇幻浪漫戲劇《許願吧，精靈》由金宇彬、秀智主演，兩位主角日前接受台灣媒體聯訪，透露自己曾經許下的願望，曾經罹癌的金宇彬，回想過去的生日願望，「我現在很健康，我覺得我的生日願望實現了！」他曾努力抗癌兩年，一席話有洋蔥。

▲金宇彬、秀智主演日前接受台灣媒體聯訪。（圖／Netflix提供）



金宇彬、秀智日前接受台灣媒體聯訪，他們繼《任意依戀》之後，相隔9年合作，秀智大讚：「我們的默契比以前還好，像是戲劇裡喜劇、搞笑的部分，是需要一點默契累積，雖然之前（《任意依戀》）也很好，但現在比之前還要更好。」金宇彬也表示「之前需要變熟的時間，但這次不需要變親近的時間，所以溝通等等都很順暢。」

▲金宇彬透露自己經常許願「健康」，現在願望有實現。（圖／Netflix提供）



被問及最常許下的生日願望是否實現了？秀智與金宇彬都一致認同「實現了！」秀智說，「我經常許願無事、平安地度過日常生活，而我確實也是順利無事地度過生活了」。金宇彬則是思考了一下，接著回答「我就是希望健健、康康，現在很健康，我覺得我的生日願望有實現。」

▼▲金宇彬、秀智如果被關進神燈裡，要帶手機進去。（圖／Netflix提供）



金宇彬這次在《許願吧，精靈》裡飾演精靈，最初登場時留著狼狽長髮，但獲得「妝造很適合」的稱讚聲，他對於自己的造型卻很自謙，幽默笑喊：「您有看嗎？我是以不是很帥的長相出來了，是這樣的設定。」被問及如果被關進神燈裡，會帶什麼進去？秀智笑喊「好有趣的提問！那我應該會帶手機，可以線上網購？啊可是也沒有網路，精靈在裡面真的好困難喔！」金宇彬則比較聰明，她笑喊「那我要帶有開通網路的手機，IG、YouTube、Netflix都要看！」《許願吧，精靈》現已在Netflix上架播出。