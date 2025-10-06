愛里奪國際跨性別選美第4名　「心裡還是會遺憾」吐心聲

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber愛里從2015年開始服用女性荷爾蒙和抗雄性荷爾蒙，並在2017年勇敢選擇到泰國接受變性手術，成為真正的女兒身。她6日在社群透露自己參加跨性別選美獲得第四名，並分享心路歷程，表示「謝謝那個在無數次想放棄時，仍然繼續往前一步的我」。

▲愛里在2017年變成女兒身。（圖／翻攝自Facebook／愛里）

愛里表示，自己在三年前曾立志要拿下台灣第一個跨性別選美冠軍，希望能讓社會重新看見跨性別者的溫柔、堅強和閃亮，如今她在國際跨性別選美比賽中奪下第四名，坦言內心感到遺憾，「努力了這麼久，卻還是沒能實現當初那個大聲說出的承諾。」不過，愛里也肯定對手們的優秀，表示自己輸得心服口服，「我也誠實地面對自己，我還有許多不足。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

愛里提到，她從一年前獨自拖著行李到泰國，連穿高跟鞋都不熟練，如今能自信地站上舞台，已經比她自己想像的走得更遠了，「腳上的繭變厚了，不是因為走得艱難，而是因為我開始習慣站在光裡。」

▲▼愛里獲得選美第四名。（圖／翻攝自Facebook／愛里）

愛里也說，這一路上，她從孤單一人，變成有團隊幫她補妝、教她微笑，還有人為她加油，也學會用泰文說感謝、用英文講夢想，「學會穿著高跟鞋不再低頭、

學會在舞台上跳出屬於自己的故事。謝謝一路上陪我走的人，也謝謝那個在無數次想放棄時，仍然繼續往前一步的我。」

雖然並未奪冠，但愛里認為，自己收獲了最難得的寶物，也就是無論跌倒幾次，都還願意重新出發的勇氣。面對未來是否會再挑戰冠軍，她也說：「我想，答案早就在我心裡了。」