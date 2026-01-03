ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
date 2026-01-03
冷氣團發威「北台白天僅13度」
林襄爆鬧翻經紀人遭冷凍
陳亞蘭打造歌仔戲實境節目　朵拉暴瘦5公斤壓力超大

記者葉文正／台北報導

陳亞蘭領灣軍台首部歌仔戲實境綜藝《女俠俱樂部》開鏡，要LONG STAY 深入地方讓傳統文化走進生活，而首部以歌仔戲為主題的實境節目《女俠俱樂部》今日正式開鏡，由金鐘視帝陳亞蘭領軍，集結王彩樺、白雲，以及金鐘視帝 莊凱勛、謝雨芝（DORA） 等人共同參與。節目以創新型態「LONG STAY」深入地方，結合歌仔戲藝術、台語文化與在地故事，讓傳統不只被保存，更能在現代生活中持續生長。

▲陳亞蘭全新歌仔戲實境綜藝《女俠俱樂部》記者會-莊凱勳,DORA謝雨芝,陳亞蘭,王彩樺,白雲。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳亞蘭全新歌仔戲實境綜藝《女俠俱樂部》記者會-莊凱勳,DORA謝雨芝,陳亞蘭,王彩樺,白雲。（圖／記者黃克翔攝）

不過朵拉實在瘦太多，臉都凹下去，陳亞蘭則透露：「白雲一直說朵拉太瘦，要去他家一起搭伙。」朵拉則解釋，「金鐘前我就瘦5公斤，有45公斤正在努力吃回來，亞蘭姐是很溫暖的人，今天記者會我衣服忘記帶，外套手飾都是亞蘭姐給的，我是跟健身房教練打賭5萬塊，要瘦5公斤，不然錢就要儲值進健身房，當時一周都吃流質，才會瘦這麼多，現在很認真在吃。」　

▲▼ 陳亞蘭全新歌仔戲實境綜藝《女俠俱樂部》記者會-DORA謝雨芝 。（圖／記者黃克翔攝）

▲DORA謝雨芝目前有45公斤。（圖／記者黃克翔攝）

陳亞蘭表示，台灣實境節目近年發展成熟，而歌仔戲本身就擁有極強的畫面感與文化厚度，「有宮廟文化、劇場精神、辦桌人情，這些都是非常台灣、也非常動人的元素。」她希望透過實境節目的形式，讓歌仔戲走出戲台，走進地方與生活，讓觀眾看見不一樣的歌仔戲樣貌。

▲▼陳亞蘭全新歌仔戲實境綜藝《女俠俱樂部》記者會-王彩樺。（圖／記者黃克翔攝）

▲王彩樺被說要加油。（圖／記者黃克翔攝）

近年來，陳亞蘭除當選臺師大GF-EMBA 校友會第二屆理事長，也身兼臺北市歌仔戲推廣協會 理事長與 台灣優質生命協會 副理事長，長期投入文化與公益行動。此次《女俠俱樂部》開鏡活動，更結合協會關懷行動，邀請節目成員一同探視獨居長輩，走入社區據點與長者家中，親自邀請他們參與歲末聚會，希望在寒冬中，讓每位長輩都感受到被記得、被陪伴的溫度。

▲▼ 陳亞蘭全新歌仔戲實境綜藝《女俠俱樂部》記者會-莊凱勛

▲莊凱勛挑戰新的歌仔戲實境。（圖／記者黃克翔攝）

開鏡現場亦邀請 200 多位弱勢與獨居長者齊聚同歡，安排精采歌仔戲演出與互動節目，並由志工協助接送行動不便者，讓每位長輩都能安心參與、感受團圓的喜悅。

▲楊貴媚也到場支持。（圖／記者葉文正攝）

▲楊貴媚也到場支持。（圖／記者葉文正攝）

談到節目卡司的世代組合，陳亞蘭笑說：「我們不是做老摳摳的節目，我們有莊凱勛、謝雨芝這些年輕世代一起來學、一起碰撞。」王彩樺則分享，歌仔戲是許多人從小「吃飯配著看」的共同記憶，劇中所傳遞的忠孝節義與人生價值，至今仍具有教化人心的力量，「希望讓年輕人重新認識歌仔戲的魅力。」

首次挑戰歌仔戲基本功，眾人笑淚交織。莊凱勛坦言自己最怕唱歌，「但亞蘭姐就像定海神針，拯救了一位音痴。」陳亞蘭也幽默回應：「我就是要化腐朽為神奇。」謝雨芝則自嘲是KTV歌手，從假音唱法跨進歌仔戲發聲，「連馬步都蹲不住」，卻在陳亞蘭不斷給予肯定與鼓勵下，逐漸找到自信，看見歌仔戲人物背後的情感深度。

王彩樺為了節目從蹲馬步、跑圓場開始練起，高溫下操練到差點中暑，回家刮痧滿身黑青，她笑說：「這不是綜藝，是修行。」她以前也跟陳亞蘭合作《牛郎與織女》的歌仔戲舞台劇，自認當時壓力到有圓形禿，「每天都在高壓的狀態下，每天都怕沒聲音，差點連歌都不會唱了！」白雲也分享過去在《嘉慶君遊臺灣》舞台劇男扮女裝的經驗，自嘲「亞蘭姐嫌貨才會買貨」，現場笑聲不斷。他被問到開刀後的身體狀況，坦言現在比較不能蹲，遇到歌仔戲基本功的時候會比較緊張。

被問到節目製作成本，陳亞蘭直言「不敢算」，歌仔戲製作需完整劇團與文武場樂師，「我做事就是要做到對得起觀眾，只要花得起、貼錢都沒關係。」她也形容學歌仔戲就像煮一道好菜，不是學一招半式，而是從基本功開始天天練，最終站上售票舞台，讓觀眾用買票來檢驗成果，「如果做不好，觀眾真的會退票。」王彩樺也力挺陳亞蘭對台灣歌仔戲的用心，坦言都沒跟她提到酬勞，喊話：「沒有錢都沒關係！」

