「2025人氣台灣偶像團體」排名出爐！　TOP1打敗去年冠軍Energy

記者劉宜庭／綜合報導

2025年度人氣台灣偶像團體結果正式揭曉，最終由超人氣男團 Ozone 以驚人的 15,806,226 票奪下冠軍寶座，得票率高達 53.27%，展現出絕對的斷層式領先，成功打敗去年的冠軍傳奇團體 Energy。Energy 今年以 4,829,098 票（得票率 16.28%）位居亞軍，而第三名則由舞台魅力十足的 VERA 以 3,231,735 票（得票率 10.89%）奪得。

▲Ozone奪下「2025年度人氣台灣偶像團體」票選第一名。（圖／資料照／索尼提供）



除了前三名的亮眼表現，本次入選前十名的團體也各具實力，反映出台灣演藝圈多元的偶像生態。第四名至第十名依序為：以強烈風格著稱的 FEniX（第4名）、實力與人氣兼具的女子團體 AKB48 Team TP（第5名）、唱作俱佳的 五堅情（第6名）、新興勢力 ARKis（第7名）、唱跳實力派 U：NUS（第8名）、SEVEN TO EIGHT（第9名）以及深受年輕族群喜愛的 AcQUA源少年（第10名）。這份榜單顯示出選秀節目出身的新生代偶像已成為目前市場的主流。

奪下本次票選冠軍的 Ozone，是從實境選秀節目《原子少年》中脫穎而出的人氣團體。自出道以來，成員們憑藉帥氣外型與穩健的舞台實力，2025年更在音樂作品上持續突破，累積大量「O.A.O.」（粉絲名）支持，實力與人氣皆不容小覷。

「FansWorld 2025年度人氣系列票選」於12月進行一整個月的投票活動，如今結果出爐， Ozone除了奪下2025年度人氣台灣偶像團體冠軍，也在系列票選全區總排名奪下季軍，獲得粉絲窩2025年度票選第三名應援獎：台北車站K區KTV亭旁「2面直式燈箱」，為了讓應援更加完美，粉絲窩開放「飯拍招募」，邀請各路神手站姐、站哥投稿，用你鏡頭下最美的視角為偶像宣傳！

▲全區第三名應援燈箱版位。（圖為應援位置示意圖，實際情況以現場呈現為準。 ）



● K區燈箱應援圖投稿辦法

為確保活動順利進行並尊重相關權益，請投稿者務必詳閱以下規範：

信件規範：來信請務必於標題或內文註明「投票分類」及「偶像名稱」（例如：台灣人氣偶像團體／ Ozone），以利主辦單位辨識與整理。

1. 肖像權與著作權聲明：投稿者請務必確認圖片之肖像權與著作權合法性。我們將優先選用「已附上肖像權使用同意書」或「已向藝人經紀公司詢問肖像權之截圖證明」之投稿作品。

※免責聲明：若投稿作品涉及任何侵權行為，將直接取消活動資格，並由投稿者全權負責相關法律責任；FansWorld粉絲窩僅提供展示平台，不承擔任何法律連帶責任。

※注意事項：若投稿素材欲使用劇照或官方宣傳圖，請務必向該劇製作方或版權方取得授權同意證明。

2. 投稿方式：請將圖片檔案及報名資訊寄至官方信箱：fansworld@ettoday.net

3. 信件格式

信件主旨：【K區燈箱投稿】應援票選分類／偶像名字

信件內容：

投稿人姓名：

投稿人身份證字號：

投稿人聯絡電話：

應援票選分類／偶像名字：

肖像權／版權使用同意書：（請夾帶檔案）

投稿檔案：（請夾帶檔案）

※投稿檔案格式要求：請夾帶 PNG 或 AI 檔。

※投稿檔案尺寸說明：照片像素、比例不限，主辦單位將視實際燈箱尺寸進行專業排版與調整。

● 注意事項

※主辦單位「ETtoday新聞雲」保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利，如有任何爭議，主辦單位擁有最終決定權。