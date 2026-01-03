青峰深夜驚爆「赴陸開唱遭威脅」！揭主辦5離譜行徑：寫進死亡筆記本

記者潘慧中／綜合報導

歌手青峰日前受前輩齊豫之邀，特別前往杭州擔任其《豫·見》演唱會嘉賓。原本計畫獨自在家跨年的他笑稱，因為姊姊開口，他自然是「千里相隨」，未料遇到讓他「大開眼界」的主辦單位。

▲青峰深夜吐露心聲。（圖／翻攝自Instagram／imqingfeng）



與主辦單位對接過程中，青峰指出，雙方原本說好將嘉賓身分列為驚喜，主辦方卻先行讓直播主公開，甚至隨意抓取網路照片作為宣傳，不只這樣，「聯絡人態度極差甚至出言威脅，嚇得我方什麼資料都不敢再提供只好自己訂飯店機票……真的心疼齊姊承受更多。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

更遺憾的是，主辦方事後還稱「一張好的合照都沒有拍到」。儘管幕後波折不斷，表演本身仍充滿感動。青峰此次除了與齊豫合唱多首作品，更特別演唱了林憶蓮的〈最好的事〉，並迎來與前輩合照〈夢田〉的夢幻時刻，「那首影響我對合唱合聲極其巨大的作品，我自己、跟其他人都唱過，可以跟齊姊二重唱真的是太開心了！」

▲青峰揭開主辦方的五大離譜行徑。（圖／翻攝自Instagram／imqingfeng）



然而，青峰也坦言在此次演出中正逢感冒，自責在合唱〈夢田〉時表現不佳，最後甚至因晃神而頻頻出錯，「但就像我當天說的，常常演出都教會我很多事，渴望晴朗的黃昏卻迎來雨天，可在其中也是我最愛的灰色；即便感冒了，齊姊還是願意讓我來唱，還有那麼多人聽，很勵志啊！齊姊說，有瑕疵才是完美！」

在告別2025年之際，青峰希望感冒與該主辦單位的態度把「我的壞運用完了」，最後，他仍不改直率個性直言「把主辦寫進死亡筆記本」。五月天主唱阿信看完貼文後，也難得浮出水面留言，「新年順心，一切平安。」

▲阿信現身青峰的貼文留言區。（圖／翻攝自Instagram／imqingfeng）



青峰IG全文：

前天去齊姊在杭州的《豫·見》演唱會當嘉賓，本來這次跨年是想自己在家裡安享跨年的，但姊姊開口，當然還是千里相隨囉！

既然去演出，怎麼放一張自己的照片呢？因為主辦告訴我方「一張好的合照都沒有拍到」，所以我沒有照片可以跟你們分享，哈哈哈哈……這主辦也是讓我大開眼界了。從一開始明明說好嘉賓是驚喜，卻突然讓直播主在直播售票直接公布，後來更隨便在網路上抓一張我的照片官方宣布，聯絡人態度極差甚至出言威脅，嚇得我方什麼資料都不敢再提供只好自己訂飯店機票……真的心疼齊姊承受更多。

還是說說內容吧。因為是跨年演唱會，除了跟齊姊合唱〈幸福〉、〈一念之間−在水中〉、（……棕髮少女）之外，我還選了林憶蓮的〈最好的事〉，延續上次跨年時分的女巫店，好適合這時候唱！

這次除了中間出現之外，齊姊希望最後ending我可以再上來與她合唱兩首，她提議加唱〈一念之間−在空中〉很適合當演唱會加上跨年的開心收尾，以及〈夢田〉！天啊是〈夢田〉欸，那首影響我對合唱合聲極其巨大的作品，我自己、跟其他人都唱過，可以跟齊姊二重唱真的是太開心了！

這應該是最特別的跨年，因為我們在十點倒數！哈哈，太有趣了。齊姊妳要是被綁架妳就眨眨眼

可惜這次我感冒了，躲過了一年沒躲過最後，難得跟齊姊二重唱〈夢田〉卻沒唱太好，最後更晃神頻頻出錯，但就像我當天說的，常常演出都教會我很多事，渴望晴朗的黃昏卻迎來雨天，可在其中也是我最愛的灰色；即便感冒了，齊姊還是願意讓我來唱，還有那麼多人聽，很勵志啊！齊姊說，有瑕疵才是完美！

總之主辦加上感冒希望已經把我的壞運用完了！各位朋友，讓我們送走2024……喔不～是2025！何況原來我的夢田早已發芽，在每一次與齊姊合唱時漸漸長成橄欖樹。

#齊豫豫見演唱會

#一念之間

#把主辦寫進死亡筆記本

#最好的事