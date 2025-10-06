記者陳芊秀／綜合報導

日本動畫《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》正在全世界上映，根據「Box Office Mojo」的統計數據，截至10月5日為止，本片全球票房總收入達7.57億美元，相當於日幣1136億日圓。這也代表著《鬼滅之刃無限城》第一章的全球票房已達到千億目標。

▲《鬼滅之刃無限城篇》全球總票房達7.57億美金，相當於日幣破千億日圓。（圖／翻攝自網路）

據外電報導，《鬼滅之刃無限城篇》全球票房達7.57億美元，超越了由布萊德彼特主演的《F1》以及真人版《馴龍高手》等好萊塢大片，排名2025年票房最高電影的第5名。而第4名是《侏羅紀世界：重生》（8.6億美元），第3名是的《MINECRAFT麥塊電影》（9.5億美元），第2名是真人版《星際寶貝》（約10億美元），而票房第1名是來自中國大陸的動畫電影《哪吒之魔童降世》（約19億美元）。

《鬼滅之刃無限城篇》將分成三部曲上映，日媒早前預估第一章全球票房目標上看千億日幣，而能否在中國大陸上映也成為千億票房關鍵，不過該片目前仍沒有明確告知大陸上映時間，票房已達千億目標。而今年票房前4名的電影，皆包含了在大陸上映的票房成績。

▲[根據「Box Office Mojo」統計，《鬼滅之刃無限城篇》全球票房破7億美元，2025年度全球票房第5名。（圖／翻攝自網路）