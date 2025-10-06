宮鬥劇女星中秋節宣布結婚！老公是外科醫…幸福喊：天公待我真好

記者陳芊秀／綜合報導

香港女星胡定欣中秋節宣布結婚！她因演出《大唐雙龍傳》、《衝上雲霄系列》、《宮心計2深宮計》等夯劇走紅，曾連續兩年奪下TVB視后，6日在社群網站分享結婚照，幸福地寫下愛的宣言：「好時辰先找到你，天公對待我真好。」

▲胡定欣中秋節宣布結婚。（圖／翻攝自IG）

胡定欣的圈外人老公今年3月曾被港媒，是擔任外科醫生陳健華（Akin）。據港媒報導，陳健華身高超過180公分、高大威猛，學經歷也相當出色，畢業於香港中文大學，更持有英國愛丁堡皇家外科醫學院的資格。而且他自2012年起便多次出任無國界醫生，前往巴基斯坦、南蘇丹等地進行救援工作。

▲胡定欣老公是外科醫生。（圖／翻攝自IG）

而胡定欣對這段戀情一直保護有加，去年才剛宣布「脫單」，直到今年元宵節才首度曬出兩人滑雪的合照。如今修成正果，她在社群平台曬出結婚照，地點有遼闊雪山當背景，小倆口深情相望，一起切下結婚蛋糕，互動充滿甜蜜。

▲胡定欣婚紗照有雪山當背景。（圖／翻攝自IG）

入行多年的胡定欣，情路走得坎坷，過去曾與吳浩康高調交往，也曾和馬國明、音樂人陳明道等人傳出緋聞，但最終都未能開花結果。如今，她終於在「適當時候」遇見了對的人，在粉絲與好友的見證下，步入人生的新階段，找到了屬於自己的幸福歸宿。