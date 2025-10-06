他揭「喜多川性侵惡行」竟遭逼輕生　結縭10年妻淚訴：找到已成屍體

記者吳睿慈／綜合報導

日本「J-POP教父」喜多川強尼在2019年逝世，卻在他離世4年後，生前對許多人伸出魔爪的惡行逐漸被揭露，長達數十年的性侵行為，被認定為「日本戰後最大規模性侵案」，節目播出當時共有957人在官方設置的「補償受理窗口」登記，要求針對遭受的性侵害進行賠償。BBC紀實節目《我們的世界：娛樂獵食者的黑幕 第一季》揭露背後真相，甫上線便空降MyVideo節目榜冠軍，顯示事件揭發2年多來依舊受到關注。

▲《我們的世界：娛樂獵食者的黑幕 第一季》由新聞記者莫比恩阿扎爾（Mobeen Azhar）率領BBC團隊揭露真相。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）



BBC紀實節目《我們的世界：娛樂獵食者的黑幕 第一季》由新聞記者莫比恩阿扎爾（Mobeen Azhar）率領團隊，好不容易取得與SMILE-UP.（改組前為傑尼斯事務所）現任執行長，同時也是前傑尼斯旗下藝人東山紀之面對面專訪，東山紀之親口承認已經和近200名受害者面對面對談，並承諾將無限期提供心理輔導。

▲莫比恩阿扎爾說服傑尼斯前偶像東山紀之（右）受訪，對方承認已經和近200名受害者面對面對談。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）



東山紀之強調「與倖存者交流是我的職責」，雖然他沒有受過專業心理訓練，仍認為自己是最適合帶領公司處理此事的人。然而，多名倖存者批評公司賠償機制如同「黑箱作業」，缺乏透明度與明確的時程安排，讓受害者依然難以獲得真正的正義。

阿扎爾也探訪了一位受害者的妻子，她與丈夫結縭十年，丈夫勇敢站出來實名揭發遭喜多川性侵的經歷後，卻成了網路攻擊的箭靶，粉絲將演唱會取消怪罪於他等，就連家人都遭到牽連，不但個資外洩，甚至收到死亡威脅。

▲記者莫比恩阿扎爾（左）面對面訪問東山紀之（右），曾是傑尼斯事務所一員的他，接任公司解散改組後負責處理性侵案後續的SMILE-UP. CEO。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）



妻子哽咽回憶，丈夫留下訊息說自己去了山上，最後她在山中找到的卻是冰冷遺體，「他（丈夫）不想再有孩子受害，才選擇站出來，沒想到最後卻承受不住壓力走上絕路。」此案更凸顯受害者二度傷害的殘酷現實，也讓外界更加質疑SMILE-UP.對受害者的保護與補償是否足夠。13歲就加入小傑尼斯的彰正甚至露臉受訪，「我們不應該讓它像一個暫時的問題被遺忘，而是必須成為日本歷史的一部分。」

《我們的世界：娛樂獵食者的黑幕 第一季》現已在台灣大哥大MyVideo上架播出