Joeman睡前驚收訊息！忘做1關鍵「停車費狂飆2345元」　自嘲盤子

YouTuber Joeman近日在影片中分享一段「人生最貴停車經驗」，讓網友又笑又心疼。

▲Joeman停車費要2345元，自嘲盤子。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）



Joeman在5日上傳影片表示，前幾天在台北東區拍片時，把車停在「Uspace」共享停車格中，卻忘記在離開後結束計費。他崩潰說：「它就一直算錢，一個小時70元，Uspace是你開走要把地鎖升起來，我忘記把它升起來，你看，我停了2345元！」

▲Joeman忘了結束停車讓地鎖升起，因此停車費一直計算。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）



Joeman無奈笑說：「我連行動電源都能忘記還四次欸！這次給大家看一下什麼叫盤子啦！」影片附文也幽默寫下：「人生繳過最貴的一次停車費……」

留言區也掀起熱烈討論，不少網友紛紛留言安慰、取笑：「搞不好能問問可不可以退費～」、「你有聽見什麼聲音嗎？」「是我的心在噴血的水聲！」有人提到：「我記得凱莉之前有一次停3700」，Joeman也幽默回：「果然是貴族⋯」

還有網友開玩笑說：「對Joeman來說，小錢啦」、「哥哥的客家魂爆發了」，也有人分享自身經驗：「我也遇過！這種停車格真的很容易忘記」、「有一次GoShare忘記還車，花了2100，還好客服幫我免掉了」。也有理性網友指出：「不管多有錢，這種犯傻浪費的錢都會記很久，因為不是價值問題，而是心痛問題！」