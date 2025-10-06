戲拍一半「有人消失」竟是緊急送醫！　救護車抵達現場

記者陳芊秀／綜合報導

日本有劇組傳出緊急送醫的事件。NHK電視台翻拍人氣漫畫《平屋慢生活》真人電視劇，將於11月播出，開播前被爆料劇組6月拍攝時有人暈倒，救護車抵達現場的狀況。

▲獲獎漫畫《平屋慢生活》翻拍真人電視劇，傳出拍攝意外。（圖／翻攝自X）

據日媒《FLASH》報導，《平屋慢生活》獲得「2024漫畫大賞」第8名，翻拍真人電視劇找來森七菜搭檔岡山天音，描述29歲自由打工人生田弘人，從一位熟識的老太太那裡繼承了在阿佐谷的房子，並與從山形來東京就讀美術大學的表妹小夏共同生活的日常故事。拍攝地點也以阿佐谷為主，製作相關人士透露，女神吉岡里帆也將參與演出，演員陣容十分豪華。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而劇組數月前已經開拍，6月被捕捉到男主角岡山天音正在拍攝的身影，同時當地居民爆料，原本有一場戲是安排岡山天音在車站前的章魚燒店吃章魚燒，這場戲設定有一位老太太和一個小男孩來買章魚燒，突然間老太太不見了，劇組隨即改拍岡山先生離開的畫面。

▲《平屋慢生活》一場外景戲，拍到一半有人消失，原來被緊急送醫。（圖／PAKUTASO）

過了一會兒，救護車抵達現場，急救人員匆忙趕來，原來那位消失的老太太演員，因為天氣炎熱感到身體不適，結果被緊急送醫。她在救護車到來前，暫時在附近的一家咖啡店裡休息。由於當天太陽很強烈，疑似是老太太在陽光下等候太熱，且當時並非拍夏天的戲，岡山天音甚至穿著運動服圍圍巾演出。儘管一度發生意外，拍攝還算順利進行。