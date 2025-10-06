ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

李雅英「低調赴花蓮救災」！
這4個告白時機點最好
IU中秋節送「一人1.25萬」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

向太 郭碧婷 楓葉姐姐 李雅英 趙薇 高允漢 吳姍儒 馬國畢

小A辣砸120萬「包豪宅拍MV野戰」!　打開國際市場攻洋男

激戰博眼球／獨家！包下豪宅拍MV野戰　小A辣打開國際市場攻洋男

▲小A辣（右）找來巴西男模（左），在泳池豪宅拍攝MV。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

跨性別網紅小Ａ辣為了一圓歌手夢，砸了新台幣120萬元，除了自己錄製歌曲，還大手筆包下台北陽明山泳池豪宅，找來猛男拍攝MV，在劇情中和擔任男主角的巴西男模打野砲。該男模神似之前和她傳出過夜情的NBA球星小麥可波特（Michael Porter Jr.），她似有意打開國際市場，此後要專攻洋男。

小A辣曾經登上台中跨年演唱會舞台，當時她和林進合體獻唱〈我的菜〉，想不到表演被罵到狗血淋頭，被網友批評唱得不好、舞跳得也爛，此事在小A辣心中埋下極深的陰影，讓她多年來練唱又學舞，決心要雪恥。

[廣告]請繼續往下閱讀...

爆乳吸血鬼　胸肌撩到腹肌

這次小A辣自費錄製了洗腦舞曲〈Oh MY〉，請來藝人規格的專業團隊，還砸了百萬元包下陽明山的泳池豪宅，並找來舞團、猛男辣妹臨演拍攝性感派對場景，不過最大亮點是她的MV男主角，小A辣透露男主角是來自巴西的模特兒，除了有結實身材和俊俏臉蛋外，更神似和她在五星級飯店過夜的球星。

激戰博眼球／獨家！包下豪宅拍MV野戰　小A辣打開國際市場攻洋男

▲頂著傲人巨乳的小A辣，聘請辣妹舞團，宣告要藉由新歌進軍國際。（圖／鏡週刊提供）

激戰博眼球／獨家！包下豪宅拍MV野戰　小A辣打開國際市場攻洋男

▲小A辣和男模在野外激情互摸，模擬出火辣版的《暮光之城》。（圖／鏡週刊提供）

小A辣笑稱：「選男模的過程好像選妃喔，會選擇這位男主角，是因為他有給我一種熟悉的感覺。」在MV劇情中，小A辣扮演爆乳吸血鬼，和男主角上演肉欲版的《暮光之城》，兩人有野外激戰的戲碼，她用雙手從男模的胸肌摸到腹肌，甚至還碰到下體，尺度驚人。

小A辣透露：「男主角說我是他的菜」，而且對她波濤洶湧的身材很感興趣，但他不知道小A辣跨性別的身分，「我們這一次的互動都很專業，全部都是劇情需要。」搶在年底發行單曲，就是要搶攻尾牙、跨年市場，小A辣矢言要成為尾牙天后，用歌曲洗腦眾人。

激烈開房間　史稱國際名媛

兩個月前，小A辣遭本刊讀者爆料，曾在幾年前和球星在飯店開房間，小A辣也坦承不諱，透露自己當時和男方因為太激烈，不小心撞斷了全瓷牙冠，雖事後雙方沒有再聯絡，但小A辣因此被友人戲稱是「國際名媛」，甚至還吸引了一大批帥哥約她出去。

激戰博眼球／獨家！包下豪宅拍MV野戰　小A辣打開國際市場攻洋男

▲小A辣除了到泰國參加跨性別選美外，今年又爆出和NBA球星的豔聞，成為國際知名的網紅。（圖／翻攝自小A辣IG）

激戰博眼球／獨家！包下豪宅拍MV野戰　小A辣打開國際市場攻洋男

▲小A辣（中）豪砸百萬元投資，在桃園建廟拜泰國神，吸引不少粉絲朝聖。（圖／翻攝自小A辣IG）

據悉，有不少運動員、男模、健身教練看到新聞後，紛紛私訊她，垂涎她的肉體，但小A辣目前只期待能夠談一場跨國戀情，為此她早就做好準備，當初她進行性別置換手術時，就特別用最大的擴充棒每日維持深度，她說：「那時候就想說以後有機會被外國人用到。」結果她的願望很快成真。

激戰博眼球／獨家！包下豪宅拍MV野戰　小A辣打開國際市場攻洋男

▲在追逐愛情的過程中有不少心得，小A辣化身情感教主，為網友解惑。（圖／翻攝自小A辣IG）


更多鏡週刊報導
激戰博眼球／傅天穎揪男伴草地玩嗨了！高喊「不要強姦我」　熱心路人真報案結局糗翻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊

推薦閱讀

向太「選郭碧婷當兒媳」只看3點！門當戶對不重要…揭婚後住台北原因

向太「選郭碧婷當兒媳」只看3點！門當戶對不重要…揭婚後住台北原因

17小時前

楓葉姐姐「真實年齡」大方公開網震驚！　單日直播進帳129萬台幣

楓葉姐姐「真實年齡」大方公開網震驚！　單日直播進帳129萬台幣

19小時前

李雅英遭捕捉「低調赴花蓮救災」！　全副武裝鏟土：希望能幫上一點忙

李雅英遭捕捉「低調赴花蓮救災」！　全副武裝鏟土：希望能幫上一點忙

14小時前

趙薇驚吐：我殺過人！　片段被挖

趙薇驚吐：我殺過人！　片段被挖

13小時前

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」成演藝圈首位公開

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」成演藝圈首位公開

10/3 23:19

《中文怪物》爆紅！吳姍儒接棒《一字千金》正式開播　公視樂觀發聲

《中文怪物》爆紅！吳姍儒接棒《一字千金》正式開播　公視樂觀發聲

12小時前

楊洋私人度假被目擊「女星同行」　網驚認：寶黛CP…18年交情被挖

楊洋私人度假被目擊「女星同行」　網驚認：寶黛CP…18年交情被挖

10/5 09:23

為了李翊君「73歲超大咖歌后」罕見現身...全場暴動　她卻當眾爆粗口

為了李翊君「73歲超大咖歌后」罕見現身...全場暴動　她卻當眾爆粗口

10/4 21:20

馬國畢親揭「身材暴瘦」主因　當業務還5000萬賭債…無奈曝遭詐騙

馬國畢親揭「身材暴瘦」主因　當業務還5000萬賭債…無奈曝遭詐騙

21小時前

五月天率萬人齊唱《倔強》！　為花蓮災民打氣超催淚

五月天率萬人齊唱《倔強》！　為花蓮災民打氣超催淚

7小時前

澎恰恰欠債2.4億…直播賣地瓜！　還債過程慘遭設圈套「雙重欺騙」

澎恰恰欠債2.4億…直播賣地瓜！　還債過程慘遭設圈套「雙重欺騙」

16小時前

專訪／曾莞婷講到「已逝貴人」淚崩：是妳先看到我　陷低潮副業全收

專訪／曾莞婷講到「已逝貴人」淚崩：是妳先看到我　陷低潮副業全收

10/5 08:00

熱門影音

邱澤當爸後燦笑露面　會娃娃音...可愛開關被開啟

邱澤當爸後燦笑露面　會娃娃音...可愛開關被開啟
趙露思哭掉雙眼皮貼！ 直播喊「避雷」：不防水XD

趙露思哭掉雙眼皮貼！ 直播喊「避雷」：不防水XD
蕭敬騰放閃Summer　「不能離開她太久」

蕭敬騰放閃Summer　「不能離開她太久」
張婷婷遭質疑「沒去花蓮救災」　爆氣狂罵：不差我一個人啦！

張婷婷遭質疑「沒去花蓮救災」　爆氣狂罵：不差我一個人啦！
邵庭蘇花

邵庭蘇花
池昌旭遭女粉「突襲強吻」 保鑣像路人...全程袖手旁觀

池昌旭遭女粉「突襲強吻」 保鑣像路人...全程袖手旁觀
鄧超看到孫儷照片　喊：沒辦法工作了！

鄧超看到孫儷照片　喊：沒辦法工作了！
恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」
北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好

北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好
嘎琳最後一天應援　爆哭揮手告別

嘎琳最後一天應援　爆哭揮手告別
51歲香蕉哥哥超凍齡　網友改維基百科「他是清朝人」

51歲香蕉哥哥超凍齡　網友改維基百科「他是清朝人」
林依晨帶二寶有Me Time　「身為媽媽要自私一點」

林依晨帶二寶有Me Time　「身為媽媽要自私一點」
邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

馬國畢昔欠債5千萬還被冒名詐騙　曝「負債代表」澎恰恰也遭烏龍踅桌

馬國畢昔欠債5千萬還被冒名詐騙　曝「負債代表」澎恰恰也遭烏龍踅桌

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉！　「成為台上忙內」開心喊哥XD

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉！　「成為台上忙內」開心喊哥XD

蕭煌奇狂開地獄哏「想騎車載五月天上台」　笑喊「是末班車」阿信：7天後能再加場XD

蕭煌奇狂開地獄哏「想騎車載五月天上台」　笑喊「是末班車」阿信：7天後能再加場XD

好瘦！Red Velvet Wendy台北開唱　一開場...清唱大飆高音超猛

好瘦！Red Velvet Wendy台北開唱　一開場...清唱大飆高音超猛

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

看更多

【我像幾歲？】超商買菸要看證件，男狂怒

即時新聞

剛剛
剛剛
54分鐘前1

還記得「嘻哈總統」張文福嗎？　當兵親寫信告白：你們帶給我力量

1小時前1

獨家／9歲童星拿獎學金「講流利英文」震驚海外　媽揭教育方式！

1小時前0

10月6日星座運勢／射手收驚喜禮物　雙魚搶攻新興產業賺翻

1小時前21

戲拍一半「有人消失」竟是緊急送醫！　救護車抵達現場

1小時前21

中秋拜月恐招厄運！塔羅師揭10大禁忌　女生求好運「亮出額頭」

2小時前51

小A辣砸120萬「包豪宅拍MV野戰」!　打開國際市場攻洋男

2小時前1

唐綺陽運勢／雙子身心俱疲！巨蟹遇重大事件 獅子「走高冷路線」魅力UP

2小時前1

獨家／爸媽全是大咖！9歲童星「對太陽過敏」　曝林柏宏私下暖舉

7小時前73

五月天率萬人齊唱《倔強》！　為花蓮災民打氣超催淚

12小時前1216

《中文怪物》爆紅！吳姍儒接棒《一字千金》正式開播　公視樂觀發聲

讀者迴響

熱門新聞

  1. 向太「選郭碧婷當兒媳」只看3點！揭婚後住台北原因
    17小時前182
  2. 楓葉姐姐「真實年齡」大方公開網震驚
    19小時前3617
  3. 李雅英遭捕捉「低調赴花蓮救災」
    14小時前4011
  4. 趙薇驚吐：我殺過人！　片段被挖
    13小時前2610
  5. 台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」
    10/3 23:199053
  6. 吳姍儒接棒《一字千金》正式開播
    12小時前2416
  7. 楊洋私人度假被目擊「女星同行」　網驚認：寶黛CP
    10/5 09:2381
  8. 73歲超大咖歌后罕見現身　李翊君當眾爆粗口
    10/4 21:20186
  9. 馬國畢揭「身材暴瘦」主因　當業務還債…無奈曝遭詐騙
    21小時前2816
  10. 五月天率萬人齊唱《倔強》！　為花蓮災民打氣超催淚
    7小時前143
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合