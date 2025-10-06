小A辣砸120萬「包豪宅拍MV野戰」!　打開國際市場攻洋男

▲小A辣（右）找來巴西男模（左），在泳池豪宅拍攝MV。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

跨性別網紅小Ａ辣為了一圓歌手夢，砸了新台幣120萬元，除了自己錄製歌曲，還大手筆包下台北陽明山泳池豪宅，找來猛男拍攝MV，在劇情中和擔任男主角的巴西男模打野砲。該男模神似之前和她傳出過夜情的NBA球星小麥可波特（Michael Porter Jr.），她似有意打開國際市場，此後要專攻洋男。

小A辣曾經登上台中跨年演唱會舞台，當時她和林進合體獻唱〈我的菜〉，想不到表演被罵到狗血淋頭，被網友批評唱得不好、舞跳得也爛，此事在小A辣心中埋下極深的陰影，讓她多年來練唱又學舞，決心要雪恥。

爆乳吸血鬼 胸肌撩到腹肌

這次小A辣自費錄製了洗腦舞曲〈Oh MY〉，請來藝人規格的專業團隊，還砸了百萬元包下陽明山的泳池豪宅，並找來舞團、猛男辣妹臨演拍攝性感派對場景，不過最大亮點是她的MV男主角，小A辣透露男主角是來自巴西的模特兒，除了有結實身材和俊俏臉蛋外，更神似和她在五星級飯店過夜的球星。

▲頂著傲人巨乳的小A辣，聘請辣妹舞團，宣告要藉由新歌進軍國際。（圖／鏡週刊提供）

▲小A辣和男模在野外激情互摸，模擬出火辣版的《暮光之城》。（圖／鏡週刊提供）

小A辣笑稱：「選男模的過程好像選妃喔，會選擇這位男主角，是因為他有給我一種熟悉的感覺。」在MV劇情中，小A辣扮演爆乳吸血鬼，和男主角上演肉欲版的《暮光之城》，兩人有野外激戰的戲碼，她用雙手從男模的胸肌摸到腹肌，甚至還碰到下體，尺度驚人。

小A辣透露：「男主角說我是他的菜」，而且對她波濤洶湧的身材很感興趣，但他不知道小A辣跨性別的身分，「我們這一次的互動都很專業，全部都是劇情需要。」搶在年底發行單曲，就是要搶攻尾牙、跨年市場，小A辣矢言要成為尾牙天后，用歌曲洗腦眾人。

激烈開房間 史稱國際名媛

兩個月前，小A辣遭本刊讀者爆料，曾在幾年前和球星在飯店開房間，小A辣也坦承不諱，透露自己當時和男方因為太激烈，不小心撞斷了全瓷牙冠，雖事後雙方沒有再聯絡，但小A辣因此被友人戲稱是「國際名媛」，甚至還吸引了一大批帥哥約她出去。

▲小A辣除了到泰國參加跨性別選美外，今年又爆出和NBA球星的豔聞，成為國際知名的網紅。（圖／翻攝自小A辣IG）

▲小A辣（中）豪砸百萬元投資，在桃園建廟拜泰國神，吸引不少粉絲朝聖。（圖／翻攝自小A辣IG）

據悉，有不少運動員、男模、健身教練看到新聞後，紛紛私訊她，垂涎她的肉體，但小A辣目前只期待能夠談一場跨國戀情，為此她早就做好準備，當初她進行性別置換手術時，就特別用最大的擴充棒每日維持深度，她說：「那時候就想說以後有機會被外國人用到。」結果她的願望很快成真。

▲在追逐愛情的過程中有不少心得，小A辣化身情感教主，為網友解惑。（圖／翻攝自小A辣IG）





