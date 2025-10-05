Matzka將赴花蓮「當鏟子超人」　DJ賴皮曝與觀眾起衝突內幕

記者蔡琛儀／台北報導

原民歌手Matzka 近日化身為麗星郵輪探索星號特別企劃娛樂總監，從幕前到幕後都相當忙碌；最近許多民眾熱心自發前往花蓮光復鄉協助救災，Matzka台東老家雖沒有災情，但坦言和朋友們有「排班」，自己預計9日前進災區貢獻心力。

▲DJ YEN（左起）、DJ AGA、Matzka、DJ賴皮、DJ SamuelMie。（圖／記者蔡琛儀攝）

Matzka化身麗星郵輪探索星號特別企劃娛樂總監，邀請知名DJ秀廠牌、國語作業簿主理人DJ賴皮，率領2024國語作業簿DJ大賽前六強YEN、2023國語作業簿DJ大賽前六強AGA以及2023國語作業簿DJ大賽冠軍SamuelMie，以國語、台語及廣東話歌曲掀起老、中、青三代回憶殺，搭配變裝舞者，現場氣氛熱烈，原本沒要上台的Matzka更驚喜登台開唱，再度讓全場觀眾嗨到不行。

談到這次合作，Matzka上回上以原民初衷去設計演出，這次則偏向熱鬧的派對，他透露以前就看過「國語作業簿」演出，連「暗黑國語作業簿」都有參與過，接下來也在策劃另一場與郵輪合作的演出活動與陣容。這次行程走訪鹿兒島、熊本、沖繩，身為DJ賴皮粉絲的女兒，因要上課無法一起上船，但Matzka仍不忘應老婆孩子要求幫忙代購。

▲▼Matzka、DJ賴皮將現場氣氛炒熱。（圖／麗星郵輪、東南美娛樂提供）

DJ賴皮笑說，之前就和Matzka、巴大雄等人上郵輪演出，「每天喝到五、六點，喝到天亮，但我覺得很開心，好像被認可。」過去曾在夜店擔任10年DJ的他，被問到以前是否遇過有人打擾演出，他透露去年曾遇到路人在他演出途中擅自碰了他的設備還說話打擾，讓他不只氣到飆罵，還一度抓住對方頭髮，過程全被網友拍下PO上網，但風向普遍都在支持賴皮；Matzka也想起早年演出碰上醉漢上台搶麥克風，他當場撂話：「那給你唱吧！」接著霸氣頭也不回下台離開。

