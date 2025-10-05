澎恰恰欠債2.4億…直播賣地瓜！　還債過程慘遭設圈套「雙重欺騙」

記者黃庠棻／台北報導

69歲資深藝人澎恰恰當初為了一圓電影夢，欠下高達台幣2.4億元的龐大債務，後來為了還債，不辭辛勞拍戲、主持節目、還跨足直播界帶貨，最近甚至獨自在田裡賣地瓜，一路賣到深夜的毅力讓不少粉絲相當佩服。近日，友人馬國弼（原馬國畢）也分享了他的近況。

▲澎恰恰為了還債直撥賣地瓜。（圖／翻攝自微博）

馬國弼日前跟澎恰恰合體，兩人都努力償還債務，他寫下「我們會負負得正嗎？」一語雙關道盡兩人皆曾「負」債累累的過往，並在文末互相勉勵「一起加油，永不放棄」。近日馬國弼出席民視最新八點檔《豆腐媽媽》的開鏡記者會，透露自己除了演藝工作之外，也擔任印刷廠業務賺錢償還債務。

▲馬國弼分享與澎恰恰見面的過程。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，馬國弼也分享了與澎恰恰見面的過程，他苦笑地表示兩人在還債過程都遇人不淑，自己是發生收到假簽名本票，多了一筆債務的情況，雖然是詐騙，最終債務不是他負責，但仍影響到了平常的生活，而澎恰恰則是遭遇身邊友人設圈套「雙重欺騙」。

▲馬國弼分享與澎恰恰見面的過程。（圖／翻攝自臉書）

原來澎恰恰先前遇過一個董事，對方自稱有能力幫他還債，當時他想先跟對方拿1000萬，去把幾筆跟演藝圈朋友借的小額款項還掉，結果對方卻說「不用，我來處理。」比方澎恰恰欠A債主10萬，這個董事去喬到5萬解決，可是回頭還是跟他要10萬元，因此償還進度一直遙遙無期。

▲澎恰恰遇人不淑，還債過程慘遭欺騙。（圖／翻攝自微博）

回憶與澎恰恰見面，馬國弼也尷尬笑說「我們就是演藝圈負債的代表」，對這種半路跑出來訛錢的手法已經司空見慣，他推測像這種狀況「應該是『烏龍踅桌』吧，他自己有什麼債務就拿我的名字出來搪塞一下，畢竟我跟澎哥負債的事情全台灣都知道，一直都有被利用的事情，太多了，習慣了。」