ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《中文怪物》日本選手內鬨爆排擠
超商中秋連假優惠懶人包
楓葉姐姐「真實年齡公開」網震驚
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

阿凱 里歐 鼓鼓 蕭秉治 高允漢 李翊君 蕭煌奇 許子吟

澎恰恰欠債2.4億…直播賣地瓜！　還債過程慘遭設圈套「雙重欺騙」

記者黃庠棻／台北報導

69歲資深藝人澎恰恰當初為了一圓電影夢，欠下高達台幣2.4億元的龐大債務，後來為了還債，不辭辛勞拍戲、主持節目、還跨足直播界帶貨，最近甚至獨自在田裡賣地瓜，一路賣到深夜的毅力讓不少粉絲相當佩服。近日，友人馬國弼（原馬國畢）也分享了他的近況。

▲▼澎恰恰。（圖／翻攝自微博）

▲澎恰恰為了還債直撥賣地瓜。（圖／翻攝自微博）

馬國弼日前跟澎恰恰合體，兩人都努力償還債務，他寫下「我們會負負得正嗎？」一語雙關道盡兩人皆曾「負」債累累的過往，並在文末互相勉勵「一起加油，永不放棄」。近日馬國弼出席民視最新八點檔《豆腐媽媽》的開鏡記者會，透露自己除了演藝工作之外，也擔任印刷廠業務賺錢償還債務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲馬國弼（原名馬國畢）。（圖／記者黃庠棻攝）

▲馬國弼分享與澎恰恰見面的過程。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，馬國弼也分享了與澎恰恰見面的過程，他苦笑地表示兩人在還債過程都遇人不淑，自己是發生收到假簽名本票，多了一筆債務的情況，雖然是詐騙，最終債務不是他負責，但仍影響到了平常的生活，而澎恰恰則是遭遇身邊友人設圈套「雙重欺騙」。

▲▼馬國畢同框澎恰恰。（圖／翻攝自臉書）

▲馬國弼分享與澎恰恰見面的過程。（圖／翻攝自臉書）

原來澎恰恰先前遇過一個董事，對方自稱有能力幫他還債，當時他想先跟對方拿1000萬，去把幾筆跟演藝圈朋友借的小額款項還掉，結果對方卻說「不用，我來處理。」比方澎恰恰欠A債主10萬，這個董事去喬到5萬解決，可是回頭還是跟他要10萬元，因此償還進度一直遙遙無期。

▲▼澎恰恰。（圖／翻攝自微博）

▲澎恰恰遇人不淑，還債過程慘遭欺騙。（圖／翻攝自微博）

回憶與澎恰恰見面，馬國弼也尷尬笑說「我們就是演藝圈負債的代表」，對這種半路跑出來訛錢的手法已經司空見慣，他推測像這種狀況「應該是『烏龍踅桌』吧，他自己有什麼債務就拿我的名字出來搪塞一下，畢竟我跟澎哥負債的事情全台灣都知道，一直都有被利用的事情，太多了，習慣了。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

澎恰恰

推薦閱讀

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」成演藝圈首位公開

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」成演藝圈首位公開

10/3 23:19

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災：微薄之力拋磚引玉

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災：微薄之力拋磚引玉

10/3 20:07

為了李翊君「73歲超大咖歌后」罕見現身...全場暴動　她卻當眾爆粗口

為了李翊君「73歲超大咖歌后」罕見現身...全場暴動　她卻當眾爆粗口

21小時前

馬國畢親揭「身材暴瘦」主因　當業務還5000萬賭債…無奈曝遭詐騙

馬國畢親揭「身材暴瘦」主因　當業務還5000萬賭債…無奈曝遭詐騙

7小時前

YTR夫夫之道戀愛10年求婚成功！　阿凱驚喜瞞半年雙方家長到場見證

YTR夫夫之道戀愛10年求婚成功！　阿凱驚喜瞞半年雙方家長到場見證

20小時前

楓葉姐姐「真實年齡」大方公開網震驚！　單日直播進帳129萬台幣

楓葉姐姐「真實年齡」大方公開網震驚！　單日直播進帳129萬台幣

5小時前

八點檔男星收病危通知！　「肝指數飆到8000」進ICU…最新病況曝光

八點檔男星收病危通知！　「肝指數飆到8000」進ICU…最新病況曝光

7小時前

28歲名媛蔡天鳳遭碎屍！　母淚「2年不敢洗愛女睡衣」：怕再也聞不到妳

28歲名媛蔡天鳳遭碎屍！　母淚「2年不敢洗愛女睡衣」：怕再也聞不到妳

9小時前

楊洋私人度假被目擊「女星同行」　網驚認：寶黛CP…18年交情被挖

楊洋私人度假被目擊「女星同行」　網驚認：寶黛CP…18年交情被挖

9小時前

蕭煌奇不忍了！　五月天阿信1句話踩到「地雷」：想被世壯運金牌摔嗎

蕭煌奇不忍了！　五月天阿信1句話踩到「地雷」：想被世壯運金牌摔嗎

19小時前

玉兔「花光人生積蓄」哭了！投入黑洞原因曝 捧超大孕肚：有夠慌張

玉兔「花光人生積蓄」哭了！投入黑洞原因曝 捧超大孕肚：有夠慌張

10/4 13:25

饅頭媽3.8萬徵特助「還要顧小孩」挨轟　曝條件原因：不想要自私懶人

饅頭媽3.8萬徵特助「還要顧小孩」挨轟　曝條件原因：不想要自私懶人

21小時前

熱門影音

邵庭蘇花

邵庭蘇花
張婷婷遭質疑「沒去花蓮救災」　爆氣狂罵：不差我一個人啦！

張婷婷遭質疑「沒去花蓮救災」　爆氣狂罵：不差我一個人啦！
劉俊謙被拷問撂台語：哩公小？ 偷拍女友睡覺「叫他刪偷保留」

劉俊謙被拷問撂台語：哩公小？ 偷拍女友睡覺「叫他刪偷保留」
法拉利姐遭母親趕出家門！ 直播淚崩：斷絕母女關係#星光雲REELS

法拉利姐遭母親趕出家門！ 直播淚崩：斷絕母女關係#星光雲REELS
51歲香蕉哥哥超凍齡　網友改維基百科「他是清朝人」

51歲香蕉哥哥超凍齡　網友改維基百科「他是清朝人」
嘎琳最後一天應援　爆哭揮手告別

嘎琳最後一天應援　爆哭揮手告別
恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」
趙露思拍戲出包！　「胸前黏長條物」

趙露思拍戲出包！　「胸前黏長條物」
丁禹兮拍戲「馬匹突失控暴衝」！險被甩下馬爆意外

丁禹兮拍戲「馬匹突失控暴衝」！險被甩下馬爆意外
胡瓜誇讚小禎小7歲男友　自認眼光好..李進良莫名中槍XD

胡瓜誇讚小禎小7歲男友　自認眼光好..李進良莫名中槍XD
李多慧「調整工作」赴花蓮救災 感動曝心得：受益良多！

李多慧「調整工作」赴花蓮救災 感動曝心得：受益良多！
蕭敬騰放閃Summer　「不能離開她太久」

蕭敬騰放閃Summer　「不能離開她太久」
王心凌牽手Energy跳〈愛你〉！　「成為台上忙內」開心喊哥XD

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉！　「成為台上忙內」開心喊哥XD

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐深夜淚崩「遭媽媽趕出家門」　揚言「斷絕關係」:哪有這樣的母親！

法拉利姐深夜淚崩「遭媽媽趕出家門」　揚言「斷絕關係」:哪有這樣的母親！

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

香蕉哥哥50歲了！凍齡外貌嚇到莎莎　25年沒換過工作「被小孩笑容療癒」

香蕉哥哥50歲了！凍齡外貌嚇到莎莎　25年沒換過工作「被小孩笑容療癒」

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

山下智久問候

山下智久問候

看更多

【汪汪鏟土隊？】救災見歐告狂挖差點落淚... 秒趴下！感動不過3秒XD

即時新聞

剛剛
剛剛
45分鐘前89

李雅英遭捕捉「低調赴花蓮救災」！　全副武裝鏟土：希望能幫上一點忙

58分鐘前0

BIBI來台灣「一天吃四餐」　1樓爬上6樓學中文⋯台粉全場嗨翻

1小時前0

直擊／粉絲心疼「GFRIEND睿隣凌晨上工」　她正能量回應超圈粉

1小時前0

日本男神藤岡靛來了！　「金曲連飆」嗨用中文互動粉絲

1小時前0

IU拍戲也有暖行！中秋節大方送百人「一人1.25萬」超猛認證照曝光

2小時前40

澎恰恰欠債2.4億…直播賣地瓜！　還債過程慘遭設圈套「雙重欺騙」

2小時前0

原本叫鳳梨！香蕉哥哥「黃色髮帶」、名字由來揭秘　堅守兒童台崗位25年

2小時前20

「嬰兒林志玲」長大了！　迷上K-Pop模仿「獵魔女團」氣勢超強

3小時前83

網紅闖墓地！于朦朧現身喊冤「為什麼要弄我」抖出真凶　命理師出面說話了

3小時前20

向太「選郭碧婷當兒媳」只看3點！門當戶對不重要…揭婚後住台北原因

讀者迴響

熱門新聞

  1. 台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」
    10/3 23:199054
  2. 演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災
    10/3 20:074010
  3. 73歲超大咖歌后罕見現身　李翊君當眾爆粗口
    21小時前186
  4. 馬國畢揭「身材暴瘦」主因　當業務還債…無奈曝遭詐騙
    7小時前2615
  5. YTR夫夫之道戀愛10年求婚成功！
    20小時前5618
  6. 楓葉姐姐「真實年齡」大方公開網震驚
    5小時前2616
  7. 八點檔男星收病危通知！　「肝指數飆到8000」進ICU
    7小時前167
  8. 28歲名媛蔡天鳳遭碎屍！母淚「2年不敢洗愛女睡衣」
    9小時前344
  9. 楊洋私人度假被目擊「女星同行」　網驚認：寶黛CP
    9小時前8
  10. 蕭煌奇不忍了！　五月天阿信1句話踩到「地雷」
    19小時前181
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合