網爆《風林火山》拍攝內幕！「任賢齊發火要打導演」他昔日受訪被挖

香港電影《風林火山》耗資4億港幣（約15億台幣），創下香港犯罪動作類型影史最高的預算，經過8年等待終於上映，同時也在網上掀起炎上討論。該片動作指導熊欣欣轉發並PO文「心理變態的人的作品，也不值得期待。」疑似暗指導演麥浚龍，近日又爆任賢齊與導演不合，昔日回應被挖出。

▲《風林火山》爆拍攝內幕，傳出任賢齊因一起事件不願為導演麥浚龍補拍戲。（圖／翻攝自臉書）

據《香港01》報導，有網友更爆料拍攝內幕，聲稱任賢齊扮演的角色有一場絞刑戲，拍攝時導演麥浚龍曾向任賢齊提到自己諮詢過醫生，認為真正拍攝吊頸10秒並不會有問題，任賢齊沒有親身拍攝，但是替身按照要求演出，不料實際上拍攝延長到1分鐘，替身演員因長時間被繩索勒緊頸部而出現掙扎，最後甚至需要送醫治療。

▲《風林火山》動作指導熊欣欣PO文惹議。（圖／翻攝自臉書）

爆料網友表示，此事甚至令任賢齊發火要打麥浚龍，更指金城武當時也在場，事件導致兩位演員拒絕為麥浚龍補拍任何戲份，只有梁家輝與劉青雲肯補拍。

而任賢齊2020年接受《香港01》訪問，曾提到拍攝《風林火山》期間，並未因拍攝受傷。他表示導演非常用心投入拍攝，雖然拍攝方式較為浩大，但能以如此龐大的預算製作一部香港電影實屬不易，並說「很期待上映」。其回應沒有流露出拍攝時的不滿。