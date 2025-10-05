中秋連假也要黏TT！　孫藝真放閃約會行程：帶老公去電影院～

記者吳睿慈／綜合報導

南韓國民女神孫藝真時隔7年回歸大銀幕，她的最新電影《徵人啟弒》搭檔影帝李炳憲，近日在韓上映後票房表現亮眼，適逢中秋節佳期，她4日在IG趁勢宣傳「中秋節一定要去電影院看《徵人啟弒》喔」，並在留言區活躍地回覆粉絲，自爆即將與老公玄彬再次二刷，連假度過小倆口約會時光。

▲孫藝真時隔7年回歸大銀幕。（圖／翻攝自孫藝真IG）



趁著韓國也開始放中秋連假，孫藝真4日在IG發文與粉絲互動，逗趣寫下「中秋節一定要去電影院看《徵人啟弒》喔，一定要看《徵人啟弒》的原因請寫下留言」，引起大批粉絲湧入貼文回覆，影迷熱情告白「姐姐等了7年回歸，一定要看」，幾乎每一則留言孫藝真都親自回覆。

▲孫藝真近來忙著宣傳新電影。（圖／翻攝自孫藝真IG）



其中一則，粉絲向她提問「很好奇姐姐有沒有問老公（玄彬）感想？看完採訪後很好奇」，這則留言也釣出孫藝真回應，她留言表示「打算在杜比影廳再看一次，把老公也帶去（看）」，預告中秋將與老公度過兩人世界，這則回覆同時閃瞎大批粉絲。

▲孫藝真透露自己中秋連假要帶老公去電影院。（圖／翻攝自孫藝真IG）



事實上，孫藝真這次回歸影壇，玄彬給予最大支持，出席VIP映後會，還一同跟去慶功宴與導演、眾演員、片場工作人員等打招呼，緊跟著妻子身旁，閃瞎大批粉絲。《徵人啟弒》10月9日在台上映。