記者吳睿慈／綜合報導

日本超人氣創作女聲藤川千愛4日首度登上台北舞台，在CLAPPER STUDIO舉辦個人演唱會「CHIAI FUJIKAWA LIVE TOUR 2025 in TAIPEI」。她在日本甫出道就爆紅，首次來台也創下全場完售的佳績，為回饋歌迷，演唱會以真摯歌聲與細膩情感連續熱唱超過20首歌曲，與歌迷互動兩小時不間斷，讓全場沉浸於她富透明感卻充滿力量的高亢美聲中。

▲藤川千愛首度來台開唱。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）



藤川千愛3日一抵達台灣，就興奮表示「好想體驗一下台灣的夜市！」親自走訪攤位品嚐各式小吃，特別大讚炭烤杏鮑菇與炒空心菜「真的太好吃了」，展現她率真又親切的一面。

▲▼藤川千愛來台被台灣本土美食收服。（圖／翻攝自藤川千愛IG）



她也在舞台上自介最愛「音樂、狗和小籠包」，讓苦等多時的台灣歌迷笑聲不斷。藤川千愛感性表示，長久以來收到許多台灣歌迷熱情留言與邀請，這次終於能夠如願登台，「能夠親自來到台北開唱，是我的夢想成真。」 讓全場掌聲不斷。

藤川千愛的演出以動畫《盾之勇者成名錄》片尾曲〈不能喜歡的理由〉揭開序幕，清亮嗓音一出，全場立即爆出歡呼，觀眾高舉雙手應和藤川千愛與她專屬樂隊的節奏。隨後，她接連送上〈Orange〉、〈垃圾日〉、〈嗚呼嗚呼嗚呼〉、〈因為沒有人告訴我〉等歌曲，層層堆疊的情感與能量將氣氛推向高潮。

▲藤川千愛大讚台灣粉絲熱情，比小籠包還燙。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）



藤川千愛笑說雖然這是第一次在台北開唱，但大家的聲音與笑容讓她覺得非常溫暖，「昨晚吃了小籠包覺得好燙，但最燙最熱情的，還是台灣的歌迷！」而後她帶來代表作〈萊卡〉與翻唱RADWIMPS的〈Sokkenai〉，以溫柔又強韌的聲線穩定輸出，完美詮釋愛情的多面向。

▲藤川千愛與歌迷約定下次再來台。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）



演唱會長達兩個多小時，藤川千愛展現了她多變而充滿張力的音樂魅力，首度登台便以滿滿誠意與爆發力征服全場，被台灣歌迷熱情感動的她也笑著承諾：「我一定會再回來！」