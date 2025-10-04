蕭煌奇不忍了！　五月天阿信1句話踩到「地雷」：想被世壯運金牌摔嗎

記者蔡琛儀／台北報導

由五月天領軍的第14屆超犀利趴睽違14年，今、明兩天中秋連假在高雄巨蛋登場，今年6月才到大巨蛋欣賞五月天演唱會的金曲歌王蕭煌奇，今更驚喜現身探班，與五月天合唱〈好不好〉、〈帶你去逛街〉，掀起全場高潮。

▲▼ 五月天超犀利趴，嘉賓蕭煌奇。

阿信笑說昨天彩排時，就問蕭煌奇能不能輕撞他肩膀，蕭煌奇幽默說：「大家有沒有看過我去摔世壯運的柔道比賽，通常碰到我肩膀的人，不曉得現在已經到哪裡去，想看阿信摔柔道嗎？」阿信連忙說：「我不是摔柔道，我是被摔柔道，被世壯運金牌過肩摔。」最後兩人應現場觀眾要求，上演一段浪漫雙人舞，再次讓全場瘋狂尖叫。

蕭煌奇也特別在台上向五月天點歌，「其實我很想聽阿信唱〈阿嬤的話〉，我的人生就沒有遺憾了，因為阿信就像大家的阿嬤一樣，他的人生充滿智慧、愛心、勇氣，帶領所有相信音樂、觀眾走到人生的每個角落，他就像一盞明燈照亮我們人生的世界，讓蕭煌奇有一天可以站在五月天的舞台上，可以看見全世界！」

▲▼五月天今晚五缺一演出。

不過4天前，五月天團員石頭突然宣告因故缺席，讓五月天這兩天都以五缺一之姿登場，怪獸幽默說：「現在如果想要聽吉他手，只有一個，另一個可能要觀落陰，不是，連線啦，我講錯！」瑪莎、阿信還搞笑模仿石頭講話口氣。瑪莎坦言，原本今天吉他手位子是石頭站的：「但他身體不舒服，請大家見諒，四月天在現場，還是會依然的用盡全力，希望大家還是可以聽得很開心。」怪獸也打趣說：「請大家照顧好自己的身體，不要跟五月天一樣…很健康！」

五月天除了帶來〈叫我第一名〉、〈OK啦〉、〈麥來亂〉、〈思慕的人〉、〈心中無別人〉、〈有你的將來〉等經典歌，今晚還演出團員冠佑在樂團Why Not時期的經典歌曲〈無法度按捺〉，讓全場歌迷又驚又喜。

▲丁噹淚灑舞台。

女團HUR+、本土天團玖壹壹及金曲歌王呂士軒、怪物星人也輪番上陣，丁噹唱到〈你為什麼說謊〉時，丁噹突然淚崩，她表示最近為了犀利趴準備10分鐘唱跳組曲，在此同時也忙著小巨蛋練團，原本經紀人說很簡單，但要求完美的她下足苦功，花費了相當多心血，又哭又笑稱：「你為什麼說謊！」

▲▼U:NUS、呂士軒、玖壹壹。