鳳小岳「鏟子超人」低調現蹤光復！志工巧遇才曝光　拍戲愛上花蓮：居民辛苦

記者蕭采薇／台北報導

花蓮光復鄉因洪災重創家園，各界愛心湧入，除了物資捐贈與專業救難隊伍，許多藝人也紛紛響應捐款，更有人直接到現場，加入「鏟子超人」行列救災。演員鳳小岳日前被眼尖的網友發現在花蓮光復鄉的災區，身穿輕便服裝，低調在現場幫忙。

▲曾在花蓮拍片的鳳小岳，默默前往災區救災。（圖／翻攝自鳳小岳Threads）

這位默默付出的「鏟子超人」之所以被發現，全是因為一位同樣熱心參與救災的網友，在Threads上分享合照，透露在現場送便當跟飲料給志工時遇到鳳小岳，默默的加入了「鏟子超人」的行列。

而鳳小岳社群並未公開自己去花蓮的照片，反而是在一天前，有發出「宜蘭辦公室快閃」的影片，若不是被巧遇，完全是低調的為善不欲人知。

▲鳳小岳新片《陌路兄弟》在花蓮拍攝，不少當時走過的路段，如今都無法通行。（圖／綺影提供）



這份不求回報、低調行善的舉動，讓許多網友感動不已，紛紛留言稱讚：「鳳小岳真的太帥了，人帥心也帥！」「這才是真正的偶像，用行動證明愛心！」「看到他這樣默默付出，真的覺得很溫暖。」

▲鳳小岳（右）先前出席《陌路兄弟》訪問時，表示會為災區祈福，希望民眾盡快獲得援助。（圖／記者林敬旻攝）

鳳小岳不久前為新片《陌路兄弟》受訪時才透露，電影也曾在花蓮取景拍攝，因此他也會為災區祈福，希望受困民眾能盡快獲得援助，度過這次嚴峻的考驗。鳳小岳當時表示：「這兩年的天災對於花蓮確實是非常大的考驗，當地居民都相當辛苦。我們電影拍攝時走過的一些道路，現在都還在修復中。希望這次災害的傷亡能降到最低，並順利重建。」