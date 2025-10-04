連晨翔演撩妹戲「有點彆扭」　李玲葦《好好吃飯2》被撩到腿軟

記者蕭采薇／台北報導

食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》，將於11月1日正式上線，延續第一季的療癒溫度，本季戀愛氛圍也全面升溫。連晨翔更首度加入劇組，飾演幽默又魅力十足的超人氣帥哥作家「葛利路」，與李玲葦飾演的艾蜜莉在民宿裡意外展開一段曖昧攻防戰。

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》連晨翔在劇中讓李玲葦心動不已。（圖／公視+提供）



面對戲中層出不窮的撩人橋段，已升格為人夫的連晨翔也忍不住笑說：「一開始其實有點小彆扭啦！」連晨翔笑談此次在《好好吃飯2》的角色其實和本人有些相像：「有時候我也會用幽默化解尷尬，但常常講完笑話發現大家都沒『Get 到』！」

連晨翔這次沒有特別參考其他作品，而是選擇與導演反覆討論角色，發展出屬於葛利路的「溫柔系幽默感」。他也坦言，為了呈現角色的撩人魅力，他與李玲葦和導演共同討論如何用更自然、不過度的方式來傳達情感，「畢竟台詞不多，只能靠眼神和小動作來慢慢說服觀眾。」

▲連晨翔飾演的作家葛利路和李玲葦的角色有許多深刻交集。（圖／公視+提供）

李玲葦則笑說，面對劇中「偶像作家」般的葛利路，角色「艾蜜莉」一開始難免小鹿亂撞：「對方才華洋溢，又願意熱情相待，很難不心動吧！」她也坦言現實中若遇到心目中的偶像，「還是會有點小笨拙吧！」不過她表示自己雖然很容易欣賞別人，卻能清楚分辨喜歡和愛情的不同；就算遇到撩功一流的男生，她也能保持「理性先行」：「我的喜好非常分明，如果不喜歡的話我就不會接招啦！」

▲連晨翔飾演才華洋溢又極具幽默感的帥哥作家「葛利路」。（圖／公視+提供）

《好好吃飯2》另一段熟齡戀愛線也令人期待，國寶級影后楊貴媚再度與傅雷搭檔，飾演一對結婚多年的老夫老妻，這回她一改以往堅毅形象，搖身一變成為被老公寵愛的小女人，她笑言：「這次真的有感受到公主待遇！」不過她直呼「不夠過癮」：「劇情還沒進入王子與公主的幸福生活，世界就被迫分離了。」

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》楊貴媚和傅雷在夫妻樹下感受到幸福氛圍。（圖／公視+提供）



談到印象最深的一場戲，楊貴媚特別提到在「夫妻樹」下和「寵妻魔人」傅雷約會的場景，彷彿真實感受到被幸福環繞，傅雷也分享拍攝這場戲時的感動，「在一片綠油油的田中央，看見兩棵緊緊相依的夫妻樹，當地人說那是有名的夫妻樹，看起來是那麼的協調、平和、舒適和療癒，當下耳邊好像響起天籟之音，頓時讓我感動不已。」

《就算一個人也可以好好的吃飯2》全新一季不只有一人獨享的靜謐時光，更有關於陪伴、告白與成長的多重戀愛篇章，邀請觀眾一起在餐桌上療癒孤單、打開心房。《好好吃飯2》第一部將於11月1日在公視+上線、第二部將於11月11日在公視+上線。