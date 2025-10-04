剛救災完！凌晨3點見蘇花公路「震驚一幕」 邵庭感動：連假都要去光復

記者潘慧中／綜合報導

邵庭日前搭火車到花蓮光復鄉鏟泥救災，結果不到一個禮拜的時間，她低調地再度前進災區，直到事後才PO文分享，尤其是看到蘇花公路凌晨3點多的車流量，讓她附上淚眼符號直呼：「震驚又感動。」

▲邵庭低調再度前進光復救災3天。



邵庭4日凌晨在Threads分享她結束3天救災工作、返北途中所見的畫面，「你有看過這時間南下蘇花這麼多車的嗎？現在是10／4，凌晨03:25的蘇花，左側南下的車潮。」即使深夜時分，仍可見到許多車輛持續南下，「真的太感動。」

▲邵庭拍下她返回北部途中的車流量。



邵庭表示，雖然當中可能也有返鄉過連假的人，但她看得出來，「大多數都是要去救災的。」對此，她感性地為災區打氣：「光復加油、鳳林加油、花蓮加油，這場接力賽，你們不孤單。」

▲▼邵庭不到一個禮拜前剛去救災。



清晨到家後的邵庭，因為馬上洗澡躺平，所以忘了跟粉絲報平安，直到稍早才更新動態，並祝福即將前進災區、或者已在當地救災的民眾，「連假在光復跟鳳林接力的大家平安順利。」

▲邵庭稍早跟粉絲報平安。