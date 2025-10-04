《BOYS 2》男偶像大街「鎖喉壓制」打人醉漢！　12秒英雄片瘋傳　

記者田暐瑋／綜合報導

韓團陸籍成員孫亨裕2022年以BLANK2Y出道，星途卻不順遂，先前參加韓綜《BOYS II PLANET》受到關注。近日他被目擊深夜在街頭見義勇為，挺身而出救助被醉漢毆打的計程車司機，冷靜果斷的態度全被路人拍下，影片登上Twitter及微博熱搜，被讚是「正義使者」。

孫亨裕3日深夜在韓國路上目睹醉酒男子發狂毆打計程車司機，二話不說上前制止暴力行為，根據路人拍攝的影片看到，他用「鎖喉技」迅速制伏醉漢，並冷靜高喊「正在錄影」警告醉漢不要輕舉妄動，路人將影片PO網後表示：「喝醉酒毆打計程車司機的事情，是孫亨裕幫忙解決的。」

▲韓男團偶像孫亨裕大街「鎖喉壓制」打人醉漢。（圖／翻攝自孫亨裕IG）



許多網友湧入孫亨裕IG致謝及關心，他也發限時動態回應：「我很好，沒有受傷，請不要擔心。」但低調不談事情發生的經過，這起事件在韓國引發熱烈迴響，韓國網友紛紛留言感謝：「謝謝你鼓起勇氣幫助受害者」、「真是太帥氣了」。

▲孫亨裕發聲。（圖／翻攝自孫亨裕IG）

孫亨裕2022年5月以團體Blank2y出道，2023年10月轉至另一間公司後以團體DV.OL重新出道，但2024年團體解散，他曾參加選秀韓綜《BOYS II PLANET》，在第三次生存者發表會中排名第20名，最終未能晉級，據悉他過去練過拳擊，在這次事件中派上用場。

▲韓男團偶像孫亨裕大街「鎖喉壓制」打人醉漢。（圖／翻攝自孫亨裕IG）