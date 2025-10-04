宋慧喬CG級美貌衝擊韓網！客串《精靈》成焦點　超猛氣場壓過全場

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女神宋慧喬2023年參演《黑暗榮耀》之後，睽違2年再度回歸小螢幕，她義氣力挺編劇金銀淑的新作品《許願吧，精靈》，扮成最美精靈現身，畫著煙燻妝絕美現身，CG級的美貌震撼韓網， 掀起熱烈討論度。

▲▼宋慧喬客串《許願吧，精靈》超猛氣場壓過全場。（圖／翻攝自Netflix）



宋慧喬日前為了力挺編劇金銀淑，特地飛往杜拜客串《許願吧，精靈》，戲劇在3日上線播出，她客串的角色也隨之公開，竟是神燈精靈「金妮雅」，台詞趣味性滿分，由於故事設定為精靈可以變換成任何臉龐，她所飾演的精靈變換成「韓流女神」宋慧喬，於是編劇找來真正的宋慧喬來詮釋。

劇中化身為最美神燈精靈，宋慧喬身披一襲夢幻的天藍色薄紗，輕盈地垂落在烏黑秀髮之上，濃烈卻細緻的煙燻妝容勾勒出深邃眼眸，目光冷冽卻又暗藏柔情，散發出無可抗拒的魅力。

▲宋慧喬化身精靈美貌掀熱議。（圖／翻攝自Netflix）



在鏡頭下，宋慧喬既像是童話裡走出的絕美女神，又有如異世界的精靈王者，結合了冷艷與華麗的氣質，甫登場就以絕世容顏與不凡氣場驚艷眾人。這幕引起韓網熱議，紛紛稱讚宋慧喬是「CG級美貌」，更有粉絲驚呼氣場強過秀智。

有趣的是，宋慧喬連台詞都很有說服力，當秀智看到她時，冒出疑問「宋慧喬？」她才告知自己變臉的原由，「我從Netflix找了一個你們亞洲那邊最滿意的臉龐來用。」台詞非常有趣，成功逗笑劇迷。《許願吧，精靈》現在Netflix播出。