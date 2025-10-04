ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
宋慧喬CG級美貌衝擊韓網！客串《精靈》成焦點　超猛氣場壓過全場

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女神宋慧喬2023年參演《黑暗榮耀》之後，睽違2年再度回歸小螢幕，她義氣力挺編劇金銀淑的新作品《許願吧，精靈》，扮成最美精靈現身，畫著煙燻妝絕美現身，CG級的美貌震撼韓網， 掀起熱烈討論度。

▲▼ 宋慧喬CG級美貌衝擊韓網！客串《精靈》成焦點　超猛氣場壓過全場。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼宋慧喬客串《許願吧，精靈》超猛氣場壓過全場。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼ 宋慧喬CG級美貌衝擊韓網！客串《精靈》成焦點　超猛氣場壓過全場。（圖／翻攝自Netflix）

宋慧喬日前為了力挺編劇金銀淑，特地飛往杜拜客串《許願吧，精靈》，戲劇在3日上線播出，她客串的角色也隨之公開，竟是神燈精靈「金妮雅」，台詞趣味性滿分，由於故事設定為精靈可以變換成任何臉龐，她所飾演的精靈變換成「韓流女神」宋慧喬，於是編劇找來真正的宋慧喬來詮釋。

劇中化身為最美神燈精靈，宋慧喬身披一襲夢幻的天藍色薄紗，輕盈地垂落在烏黑秀髮之上，濃烈卻細緻的煙燻妝容勾勒出深邃眼眸，目光冷冽卻又暗藏柔情，散發出無可抗拒的魅力。

▲▼ 宋慧喬CG級美貌衝擊韓網！客串《精靈》成焦點　超猛氣場壓過全場。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼ 宋慧喬CG級美貌衝擊韓網！客串《精靈》成焦點　超猛氣場壓過全場。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼ 宋慧喬CG級美貌衝擊韓網！客串《精靈》成焦點　超猛氣場壓過全場。（圖／翻攝自Netflix）

▲宋慧喬化身精靈美貌掀熱議。（圖／翻攝自Netflix）

在鏡頭下，宋慧喬既像是童話裡走出的絕美女神，又有如異世界的精靈王者，結合了冷艷與華麗的氣質，甫登場就以絕世容顏與不凡氣場驚艷眾人。這幕引起韓網熱議，紛紛稱讚宋慧喬是「CG級美貌」，更有粉絲驚呼氣場強過秀智。

有趣的是，宋慧喬連台詞都很有說服力，當秀智看到她時，冒出疑問「宋慧喬？」她才告知自己變臉的原由，「我從Netflix找了一個你們亞洲那邊最滿意的臉龐來用。」台詞非常有趣，成功逗笑劇迷。《許願吧，精靈》現在Netflix播出。

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

容祖兒聽不懂他們笑點　被周深汪蘇瀧狂質問XD

容祖兒聽不懂他們笑點　被周深汪蘇瀧狂質問XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

楊祐寧當三寶爸「轉頭催生張軒睿」　列舉恐怖兒歌：〈泥娃娃〉不是開心的歌

楊祐寧當三寶爸「轉頭催生張軒睿」　列舉恐怖兒歌：〈泥娃娃〉不是開心的歌

小禎認愛小7歲男友：他善良有愛　胡瓜已見過面「很乖，話不多」

小禎認愛小7歲男友：他善良有愛　胡瓜已見過面「很乖，話不多」

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

看更多

【勇敢女教師現身】苗栗惡男隨機砍人！她衝上前猛拉救童

讀者迴響

ETtoday星光雲

