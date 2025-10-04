高中生搭公車伸腳「當人肉車輪擋」護輪椅老翁！　暖舉照片感動5.4萬人

記者田暐瑋／綜合報導

北捷博愛座引發的飛踢事件，在網路上掀起兩派論戰，不過近日台中市一名高中生被目睹「人體車輪擋」的善舉，溫暖了5.4萬人的心。知名作家部落客潔媽在搭公車時，看見明道高中男學生默默伸出一隻腳，替一位坐輪椅的老先生穩住車子，讓她深受感動：「什麼是好榜樣？這就是最好的榜樣啊！」

潔媽在臉書發文透露在搭公車時，看到前方有一位獨自坐輪椅搭車的老先生，婉拒其他乘客的幫助，獨自調整輪椅方向穩住自己，然而在老先生身後一名身穿明道高中制服的男學生，此時默默伸出一隻腳，穩穩地卡在輪椅後方，用自己的腳充當「人體車輪擋」，防止老先生的輪椅滑動，男學生的善舉未讓老先生察覺，既實際幫助了老先生，也避免讓對方感到心理負擔。

▲高中生伸出腳替老爺爺擋住車輪。（圖／潔媽授權提供）



潔媽拍下當時的情景，被男學生的善舉感動，「什麼是善良？這就是善良！這位年輕人不是為了掌聲，或為了被稱讚，他是發自內心的善良，這一幕甚至可能都沒人注意到。」直言這宛如黑夜中的一束光，「台灣社會很需要這樣的正向力量，希望能一傳十、十傳百，一個青春叛逆期的高中生，能在日常中自然地流露出這樣為人著想的體貼，真的太難得。」

文章在短短4小時內被分享超過1000次，主播鄭凱芸也感謝潔媽記錄下這一幕，並透露文章已被分享到明道中學的主管群組，校方也特地來留言，並預計在朝會時，分享孩子的善行，許多網友紛紛大讚「好的教養培育出善良的孩子」、「這個腳才是善良超人的腳」、「怎麼有這樣溫暖的孩子」。

▲潔媽拍下公車上感動一幕。（圖／潔媽授權提供）