台片《鬼家人》狂賣3.6億！「確定將拍韓國版」　導演證實：版權已經被買走了

記者蕭采薇／台北報導

創下3.6億票房的台灣電影《關於我和鬼變成家人的那件事》（後稱《鬼家人》），不僅是當年的國片冠軍，後續版權還賣到泰國，由人氣CP「BKPP」演出泰版的《冥婚鬧泰大》，在當地也拿下破億票房。如今再傳出好消息，南韓導演李幼貞透露：「原本有意爭取翻拍電影韓文版，沒想到已被別人買走版權。」意外證實《鬼家人》將會拍攝韓國版。

▲泰版《關於我和鬼變成家人的那件事》由超人氣CP「BKPP」主演。（圖／翻攝自X、金盞花大影業提供）

▲《關於我和鬼變成家人的那件事》在台創下3.6億票房，不僅讓林柏宏、許光漢事業更上層樓，也讓IP走出台灣。（圖／金盞花大影業提供）

今年最「野」的電影節「2025台灣國際酷兒影展」，3日起連續兩個週末在台北長春國賓影城熱鬧登場，片單涵蓋劇情、紀錄、動畫、實驗與地下MV，帶來跨文化、跨世代的多元酷兒影像作品。

《壹凡村的蔓玉》南韓導演暨編劇李幼貞（Yu-jin Lee）特別來台，大讚台灣人很熱情，很開心可以來到台灣國際酷兒影展，直呼這個影展很酷，有很多不同風格及題材的電影，台灣影迷真的很幸福，而台灣觀眾願意接受多樣的酷兒影像，對創作者而言也是一種鼓舞。

《壹凡村的蔓玉》南韓導演李幼貞表示，第二次來台灣，難忘台灣風景、街道，特別是台灣美食，而且台灣人很好，真的很熱情。上一次是家族旅行，這一次終於可以好好自己享受來台灣觀光。

▲泰國喜劇電影《冥婚鬧泰大》將在台灣上映。（圖／金盞花大影業提供）

▲泰版的《冥婚鬧泰大》由人氣CP「BKPP」Billkin和PP Krit主演。（圖／金盞花大影業提供）

她提到很喜歡台灣電影，最喜歡的台灣電影是《關於我和鬼變成家人的那件事》，包括衍伸影集《正港分局》看了也很喜歡。她原本有意爭取翻拍電影韓文版，沒想到聽說已被別人買走版權，抱憾晚了一步。

李幼貞坦言，自己是導演程偉豪的大粉絲，喜歡程度超越許光漢，「導演知道如何讓觀眾笑！」當她得知《鬼家人》班底即將籌拍全新影集，興奮笑喊：「還有缺工作人員嗎？」而先前《鬼家人》監製金百倫受訪時也曾透露，除了泰國版外，還至少賣出了兩地的版權，看來其中之一就是韓國版。

《壹凡村的蔓玉》故事描述鄉下人口老化嚴重的村子，中年村長的前妻張蔓玉突然回來，不僅逆襲宣布參選鄉長對抗，還被挖出是女同志的身分，震撼全村，考驗如何面對種種偏見與排外，改變整個村莊的未來。

▲《壹凡村的蔓玉》導演李幼貞來台，直呼台灣人很熱情。（圖／台灣國際酷兒影展提供）

▲《壹凡村的蔓玉》導演李幼貞來台，直呼台灣人很熱情。（圖／台灣國際酷兒影展提供）

本片以幽默，甚至誇張的方式講述酷兒行動主義，並融合韓國鄉下人口老化的生活樣貌，是為跨世代酷兒友誼、代間情感重塑的暖心喜劇。導演李幼貞坦言，目前在韓國出櫃仍是不容易的事，更不用說在選舉上，第一次有女同志參選是2005年的事，可惜至今還沒有任何女同志當選。

有觀眾好奇在鄉下取景是否有遭受阻礙，她笑回：「鄉下的居民並不太了解酷兒，到現在也不知道當地拍了一部酷兒電影。」更多驚喜片單，請關注「2025台灣國際酷兒影展」官方社群。

