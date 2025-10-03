李帝勳、金憓秀、趙震雄重聚了！隔10年再拍《信號》：記住每個瞬間

記者吳睿慈／綜合報導

南韓鉅獻《國寶風暴》（BIG DEAL）啟發自真實事件，由《我只是個計程車司機》團隊熱血打造，集結柳海真、李帝勳、孫鉉周、崔永葰、文峰等實力派演員精彩共演。本片講述外資收購韓國燒酒公司的真實事件，電影中出現了多飲酒場面，柳海真自信表示「喝酒演戲不難」，李帝勳卻憶起斷片過往，自己的酒量大概是一罐啤酒、半瓶燒酒的程度，非必要不會喝酒。而近日李帝勳忙著宣傳電影，也不忘提到《信號2》拍攝進度，直呼很幸福。

▲▼李帝勳、柳海真主演《國寶風暴》。（圖／車庫娛樂提供）



柳海真在《國寶風暴》中飾演燒酒公司「國寶」的財務理事「鍾祿」，電影中出現了多飲酒場面，他對此表示：「我本來就很愛喝燒酒，所以把燒酒喝得很好喝的戲對我而言並不難，希望觀眾在看電影時，也會想一起喝杯燒酒。」更透露自己在拍攝喝酒場面時，在不妨礙演技的前提之下，也會喝一、兩杯酒讓自己更入戲。

▲李帝勳宣傳電影之於，也提到上半年拍攝《信號2》。（圖／車庫娛樂提供）



李帝勳則表示自己不太會喝酒，原本對於燒酒的印象就是很苦，但藉由這次的作品再次喝了燒酒後，感受到它的甘味，漸漸適應了燒酒的味道，戲外也開始會喝燒酒了。李帝勳還透露自己的酒量大概是一罐啤酒、半瓶燒酒的程度，他說：「以前剛上大學時，在聚會上我曾一口氣喝完一瓶燒酒，結果不到一個小時就斷片了。隔天頭痛欲裂，也很畏懼自己失去前一天記憶的感覺，在那之後我就下定決心不再逞強喝酒了！」

▲《國寶風暴》取材真實故事。（圖／車庫娛樂提供）



李帝勳今年上半年拍攝了備受關注的第二季《Signal信號》，他表示：「睽違10年能和金憓秀、趙震雄等前輩們重聚一起演戲，真的是很難得的一件事，我會一輩子銘記在心。拍攝現場依舊忙碌，但在我累積了一些經驗後再和前輩們合作時，比較能樂在其中地進行拍攝了，很努力想記住和前輩們對戲的每個瞬間！」精彩鉅獻《國寶風暴》10月17日在臺上映。