金秀賢律師再發聲　 剖析「軍中親筆信」駁交往金賽綸：連愛妳都沒說

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男神金秀賢因爆出與未成年時期金賽綸交往引起爭議，他雖始終否認對方當時已經成年，但難挽回輿論，最終從螢光幕前淡出。直到近期，他的委任律師再度出面，連續多日反駁當時的證據，強調「橫豎研究所」以假亂真，照片明明是金賽綸成年，卻捏造成未成年，3日一早又拆解當時在軍中寄信給金賽綸的信件，強調此時兩人還沒交往，且字句裡沒有半句「我愛你」，不像是交往中的情侶。

▲委任律師連日發生捍衛金秀賢。（圖／翻攝自Korean Legal Titan YouTube）



金秀賢最大爭議就是當兵時期寄信給金賽綸，以時間推算女方為未成年，該封信引起爭議，但律師3日曬出整封信完整內容，以5點反駁交往傳聞，首先是「沒有直接性地愛意表達」，信裡沒提到「我愛你」3個字，第二點是沒有對戀人的感情或外貌稱讚，第三點是兩人之間沒有共享的回憶更沒有提到細微的共同經歷，第四點沒有提到後續要見面的約定，第五點從頭到尾都只講退伍後的計畫，直到信結束，甚至連一絲對對方的好奇或提問都沒有。

▲金秀賢律師剖析軍中親筆信，駁斥交往金賽綸一說。（圖／翻攝自Korean Legal Titan YouTube）



但相反的是，金秀賢律師方曬出的150張情書中，金秀賢在軍中寫給當時女友的信裡，滿滿都是愛意表達，「幾天才通一次電話所得到的喜悅與幸福，對戀人等待自己的感謝與歉意，對入伍前沒能有更多時間陪伴、沒能好好對待戀人的懊悔與反省，未來要竭盡全力去愛的誓言與承諾，放假時想要奔向戀人的迫切心情，以及無法馬上見面的惆悵。」律師認為金秀賢寫給女友的信才是溢滿了直接的愛意表達，反而對金賽綸只是「一般問候」，否認了軍中交往的傳聞。

▲金秀賢律師方面澄清兩人交往是在2019年，女方已經大學一年級。（圖／翻攝自Korean Legal Titan YouTube）



律師直言，「所以我才會說，這封寄給已逝故人的信，這就像是阿兵哥打個電話告訴不知道軍人生活的朋友，整通電話都像是在講軍中瑣事，最後隨口說「哪天見一面吧」然後掛掉，這封信與一通通知電話沒有太大差別。這樣解釋，能理解嗎？」

律師論點認為，金秀賢寫給金賽綸的信純粹是「友人問候」，他也在聲明文尾端反嗆，「如果還是不能理解，那就是被橫豎研究所造假證據所煽動的受害者。」否認兩人在金秀賢當兵時是戀人關係。