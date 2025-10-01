「北捷婦揮袋逼讓座被踹」掀兩派戰翻　雙胞胎佩佩：別急著選邊站

記者王靖淳／綜合報導

台北捷運已將博愛座改名成「優先席」，不料最近卻有名婦人疑要求坐在優先席上的男子讓座，並用手上包包打人，導致對方氣得踹了她一腳，畫面在網路上瘋傳，掀起不小討論。為此，雙胞胎女星「依依佩佩」的妹妹佩佩（蔡佩伶）就在臉書發文，分享自己對此事的看法。

▲佩佩。



佩佩在文中先呼籲所有正在氣頭上的網友，「可以先別急著選邊站」。她認為人在變老的過程中，「真的會慢慢『回到baby狀態』」，許多看似無理取鬧的行為，背後可能都與大腦的退化，有著密不可分的關係。

佩佩也進一步分析動手所需付出的代價，她警告一旦老人受傷甚至走了，動手的人可能就得負擔醫療費、賠償金、甚至刑事責任。為此，她直言：「換算下來超不划算欸！」並表示，若是自己遇到類似狀況，她會選擇花個1秒鐘移個座位，來省掉法律問題及爭議。

▲佩佩發文談北捷踹人事件。

最後，佩佩坦言，自己雖然聽事件中的這位阿嬤是慣犯，若自己的女兒被欺負，她也同樣會霸氣護女兒。但她也反問：「就怕如果你爸媽（阿公阿嬤）有一天也老了」，行為已無法自理，卻在「路上被踹飛，你應該也會心碎⋯⋯？」最後更在文末呼籲，大家在動手之前真的要三思。