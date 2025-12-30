富邦女孩「人生第一次進派出所」！遭詐1個月生活費急喊：拜託還給我

記者潘慧中／綜合報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員丹丹近日在社群網站坦言，前幾天收到一封聲稱有46元停車費未繳的Email，由於擔心「沒車但幫人繳停車費」，便火速依照指示處理，沒想到點擊連結後，「怎麼46元變成4萬多！」

▲丹丹第一次進派出所。（圖／翻攝自Instagram／yea_wu）



[廣告]請繼續往下閱讀...

驚覺受騙的丹丹馬上聯繫銀行停用信用卡，「但由於是自己操作，有輸入識別碼，銀行無法用盜刷去停止刷卡」，她便撥打了165反詐騙專線，並且前往派出所報案才能開始調查，「真是敗給我自己，警戒心也太低了吧，眼殘到不行！」

▲丹丹繳完驚覺被騙。（圖／翻攝自Instagram／yea_wu）



丹丹感慨地說，這是她「人生第一次進派出所」，希望透過記錄這段真實過程，讓更多人看清詐騙集團的真面目。「其實有很多細節，我沒注意才會犯下大錯，祝那個竊盜犯早點吃牢飯！」

▲丹丹第一時間的處理方式。（圖／翻攝自Instagram／yea_wu）



報案期間，員警也向丹丹推薦了由內政部警政署推動的「打詐儀表板」。警方建議民眾可以主動搜尋該儀表板，了解當前社會最新的詐騙案件類型與數據統計，掌握詐騙集團的最新手法。

▲丹丹已完成報案。（圖／翻攝自Instagram／yea_wu）



丹丹還分享了實用的防盜刷建議，強調「卡片管理」的重要性。她提醒民眾應檢查信用卡設定，主動「關閉國外交易功能」或是「設定刷卡金額上限」，這能有效攔阻突如其來的大筆異常扣款。

▲丹丹希望能找回錢。（圖／翻攝自Instagram／yea_wu）



如今，丹丹只希望能找回她的錢，「人生啊～覺得哀傷⋯⋯拜託你還給我吧！！那一點點也塞不了你們的牙縫，可我是可以生活一個月的啊。」