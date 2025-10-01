東野圭吾經典神作改編成台灣舞台劇！金馬影帝「攜手2老友」扛重擔

記者黃庠棻／台北報導

笨鳥工作室經歷2年多的爭取，成功取得日本知名暢銷推理小說家東野圭吾授權，這也是《嫌疑犯Ｘ的獻身》首次授權台灣並改編為舞台劇。本次集結堅強創作團隊，導演兼編劇吳維緯、音樂總監卓士堯等人，並由金馬影帝莫子儀領軍葉文豪、梅若穎、高英軒、黃云歆、周明宇、杜思慧、許懷民、謝孟庭、何冠儀，共同於國家戲劇院的舞台上，開展一場完美犯罪的辯證，反思名為愛的難解之題。

▲東野圭吾暢銷小說《嫌疑犯X的獻身》改編舞台劇。（圖／笨鳥工作室提供）

舞台劇《嫌疑犯Ｘ的獻身》結合推理懸疑與人性情感的深沉，講述一起河堤命案，由莫子儀所飾演的石神哲哉以縝密的邏輯算計，設下一連串的懸疑佈局，甚至不惜以自己的未來作為賭注，只希望花岡靖子（梅若穎飾）能擺脫警方視她為嫌犯的質疑。

石神的大學好友湯川學，則由橫跨音樂劇與戲劇的硬底子演員葉文豪飾演，創造出獨特的演技面貌。辦理此案的刑警草薙俊平由高英軒飾演，身為莫子儀的大學摯友，這次也是兩位睽違十年的舞台重聚。

▲東野圭吾暢銷小說《嫌疑犯X的獻身》改編舞台劇。（圖／笨鳥工作室提供）

從演員橫跨主持界的黃云歆將飾演花岡美里，挑戰青少年的徬徨與恐懼。出演陣容更集結資深影視劇場演員周明宇、杜思慧、許懷民，以及新生代潛力演員謝孟庭、何冠儀共同登台。

金馬影帝莫子儀表示「石神在故事中是很內斂的角色，要如何在國家戲劇院的舞台上，讓觀眾感受到角色的情感波動將是全新的表演挑戰。」葉文豪將飾演眾所皆知的靈魂要角「湯川學」，他幽默地回應「知道很多人會拿來和福山雅治比較，所以我刻意不看他的電影，想要創造出屬於台灣劇場的湯川學。」

▲東野圭吾暢銷小說《嫌疑犯X的獻身》改編舞台劇。（圖／笨鳥工作室提供）

梅若穎和高英軒與莫子儀都是老朋友，近期在從事表演指導的她更向兩位喊話「拜託紅毯前輩多多指導了！」高英軒則補充說道「這次飾演的刑警一直在辦案，但卻破不了案，這個喜劇擔當就交給我！」黃云歆更直接告白所有演員「能跟一整台景仰的演員一起飆戲，我皮會繃緊的！」

本次《嫌疑犯Ｘ的獻身》中文舞台劇版本，由劇場知名編劇暨導演吳維緯擔綱改編。她表示「改編的過程，彷彿是場理性推理的實驗，也是一次感性掙扎的探險。我們希望能在劇場中，忠實呈現小說細膩的敘事與震撼的反轉。」

▲東野圭吾暢銷小說《嫌疑犯X的獻身》改編舞台劇。（圖／笨鳥工作室提供）

記者會現場製作人楊帛翰也驚喜透露《嫌疑犯Ｘ的獻身》的巡演計劃「盲鳥階段台北已售出近5成，代表觀眾對此小說的改編充滿了期待。除了今年12月26日到28日在台北國家戲劇院首演之外，2026年上半年也將有台中與高雄的巡演計劃，並預計於11月中旬啟售，期待中南部的觀眾也能一同共襄盛舉。」