楊祐寧當三寶爸首露面！笑認：演藝圈生子代表　「父親罹癌住院」蠟燭三頭燒

記者蕭采薇／台北報導

楊祐寧升格三寶爸後，1日首度現身，與張軒睿、郭雪芙一同為電影《泥娃娃》受訪。楊祐寧近期可說是蠟燭三頭燒，除了工作外，還要照顧罹癌的父親和剛出生的么兒。楊祐寧坦言，這陣子重心放在家裡，家裡、醫院、月子中心三地跑。

▲《泥娃娃》（左起）楊祐寧、郭雪芙、張軒睿。（圖／天予電影提供）

楊祐寧父親近期因癌症住院，被問起現在狀況，楊祐寧表示：「家人們的狀況還可以，現在就是保持信心。」他接著表示：「因為小朋友出生，然後家裡面滿事情的，之後陸續幾部片都要上映，所以最近時間都待在台北市。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

升格三寶爸，楊祐寧笑說，現在仍會保持運動，體力上還能負荷：「還好老三現在還在月子中心，近期有去到像米蘭這樣比較遠的地方，還是會掛念兩個姊姊，想著她們要上課呀什麼的。」再次要照顧新生兒，他坦言：「也不會說得心應手，是心態上不會像第一胎時候一樣，就是比較放鬆。」楊祐寧也笑說：「身為演藝圈生子代表，我鼓勵大家多生小孩。」

▲《泥娃娃》媒體試片，監製陳亮材、導演解孟儒、主演楊祐寧、張軒睿、郭雪芙出席映後。（圖／天予電影提供）

電影中以童謠《泥娃娃》的恐怖氛圍貫穿全片，被問到有沒有唱這首童謠給女兒聽？他虧自己的歌聲不好，「基本上我唱什麼都偏恐怖，不過聽故事會找我。」近期女兒喜歡動畫《Kpop獵魔女團》，但還沒有到欣賞劇中帥哥團體Saja Boys的年紀，至於是否會擔心女兒交男友？楊祐寧笑說：「我比較擔心女兒的男朋友。」因為兩個女兒都古靈精怪。

▲《泥娃娃》楊祐寧飾演是遊戲工程師，有幾場VR撞鬼戲像在破關打怪。（圖／天予電影提供）

張軒睿片中飾演道長，要打手印驅邪。非常怕鬼的他，事前接受了不少訓練，更笑說自己練過《火影忍者》中「宇智波鼬」的結印，這次也特地看了《咒術迴戰》學習。開拍初期，他因不明原因連續兩天做惡夢，立刻找劇組宗教顧問幫忙，「道長幫我處理過後每天都睡超好，我真的很感謝他，之後到現場都是第一個先找他報到保平安。」

▲《泥娃娃》張軒睿替郭雪芙進行觀落陰儀式。（圖／天予電影提供）

張軒睿為此還勤練結手印，有幾次拿符咒點火還燒到手，當下導演沒喊卡，他死撐不敢放，最後終於燙到不行把燃燒的符咒丟在地上說「我不行了。」楊祐寧也趕緊喊說：「快點拿水！」原來導演被鏡頭擋住，沒發現張軒睿已經要燒到手，表示因演員的表演太吸引人，讓他完全沉浸在畫面裡。

▲張軒睿片中飾演驅魔人阿生，開拍初期不明原因連續好幾天做惡夢。（圖／天予電影提供）



郭雪芙在片中則是畫龍點睛的角色，因姊姊不知去向，她想透過「觀落陰」儀式與亡者相會，解開事情真相。這場戲她的眼睛大部分時候都被矇著，讓郭雪芙一度很緊張，不斷胡思亂想。不過最可怕不是觀落陰的戲，是拍攝觸碰撫摸「泥娃娃」的場景，自嘲：「我想像力太豐富，心裡不斷祈禱不要突然有東西跑出來，演到一半都忍不住心跳加速。」更說自己上一部進電影院看得恐怖片是《鬼影》，這次為宣傳才自我說服去戲院看《泥娃娃》，也算一種自我突破了。

▲郭雪芙片中痛失親姐，藉觀落陰走險窺探懸案真相。（圖／天予電影提供）