劉品言拍出最美孕婦 連晨翔音準凸槌禁唱女兒歌

記者葉文正／台北報導

連晨翔和劉品言在6月驚喜宣布婚訊，還透露年底將升格新手爸媽，夫妻倆一開始對寶寶的性別保密到家，不料被好友爆雷是「女孩」。TVBS《女人我最大》官網邀請2人擔任10月封面人物，分享彼此拍攝結緣戲《舊金山美容院》的心路，以及即將為人父母的期待，劉品言透露：「希望孩子像我，也希望她不要太像我，更希望她能更自由、更輕鬆。」連晨翔則自爆只被允許和女兒「說話」，因為音準問題，而不能對她唱歌。

▲劉品言拍出最美孕照。(圖／女人我最大)



2人因TVBS新戲《舊金山美容院》結緣，答應接拍時的情緒反應也很有默契，2人不約而同都說「很緊張」。劉品言劇中要從大學生開始演起，她坦承是一大挑戰，「尤其我之前的角色多是單身、獨立自主的女性，這次演出是很大的轉變，然後又要跟一個一開始不熟的人演青梅竹馬，默契度是我們最大的考驗」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲劉品言（左）和連晨翔拍攝《女人我最大》10月封面。(圖／女人我最大)

連晨翔則對體重管理很緊張，特別是導演一開始就要求他增重20公斤，「我當時很驚訝，但也期待可以在戲劇上轉型，與以往不同，所以我的主要焦慮是身材問題」，劉品言笑著調侃：「你的焦慮跟別人好不一樣唷！」連晨翔看著妻子補充：「當然還有跟很多資深、厲害的演員合作，也會讓我緊張。」

▲兩人婚後如膠似漆。(圖／女人我最大)



劉品言步入人生另一階段，坦言人生觀念有極大轉變，以往她很愛規劃，但直到身邊有了老公、狗狗，才真正明白，有些事不是努力就能完全掌控的，「未來還會有女兒，更不可能吧？那就順其自然吧」。

從懷孕到迎接新生命，身邊常圍繞著規劃、選擇等話題，比起「自然產」或「剖腹產」哪個更好，劉品言感到更不可思議的，是社會對教育的焦慮，她苦笑描述：「姐妹們問我，小孩國中要讀哪裡？決定了，就要回推小學、幼稚園先佈局規劃。明明我都還沒生。」儘管如此，對於女兒的未來，她不改「順其自然」本色，直說：「不會要求成績一定要多好，我自己也不是那樣長大的。只希望她快樂、自在，而不是活在別人的期待裡。」



對於人生即將展開全新篇章，連晨翔透露會緊張，但更多的是快樂，只想快點見到女兒，「孩子0到7歲是黃金期，我和老婆都希望親自照顧，多花時間陪伴。畢竟，孩子長得很快，一轉眼就會有自己的世界」。對於自己身為準爸爸，他笑著分享，自己每天會對著女兒「說話」，卻忍不住無奈自嘲：「唱歌不行，我的音準老婆受不了，被禁止了！」至於家中愛犬「晨熊」會不會被冷落？他立刻搖頭大笑：「怎麼可能！牠是家庭的一份子，我們還特別任命牠做女兒的守護者，要陪她一起長大。」