朴春中斷活動1個月「退追2NE1成員」！　只剩李敏鎬、梁鉉錫3人

記者張筱涵／綜合報導

南韓女團2NE1成員朴春，近期因健康因素暫停活動，1日在Instagram更新近況，寫下「朴春試著化妝了」，並曬出多張自拍照。不過，粉絲也發現她已取消追蹤2NE1成員，目前追蹤名單僅剩演員李敏鎬、YG創辦人梁鉉錫，以及一名Be the One Company的相關人士。

▲朴春現在只關注李敏鎬、梁鉉錫和一名Be the One Company的相關人士。（圖／翻攝自Instagram／newharoobompark）



在朴春公開的最新自拍中，她頂著及肩短髮，身穿黑色細肩帶上衣，配戴一串木質項鍊。她大膽嘗試粉紅系妝容，雙眼描上深色眼線，搭配粉嫩腮紅與鮮明唇色，直視鏡頭擺出不同角度，有時微笑，有時托腮凝視，整體造型十分搶眼。

▲朴春更新自拍。（圖／翻攝自Instagram／newharoobompark）



朴春早在8月6日因健康狀況中斷活動，當時所屬公司表示：「醫療團隊建議她需要充分休息與穩定，因此經過深思熟慮後，不得不做出這樣的決定。」不過，她仍透過社群持續與粉絲互動，定期分享自拍照更新狀態。