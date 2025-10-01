大S兒9歲暴風抽高！身高快到大人肩膀　Mandy汪小菲回台一家互動曝

▲汪小菲跟Mandy帶著兒子與友人一起吃晚餐。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

大S病逝後，兩個孩子監護權自動歸給前夫汪小菲，他與現任妻子馬筱梅（Mandy）負起照顧一雙兒女的責任。時報周刊CTWANT日前就直擊汪小菲回台北，到高檔火鍋吃晚餐，不久後，新婚妻子Mandy才帶著兒子出現，證實她現在也是孩子主要照顧者之一。

▲汪小菲跟友人先抵達餐廳。（圖／本刊攝影組）

8月20日傍晚近6點，汪小菲與宣明智的兒子宣昶有及另一名男性友人先行抵達台北市信義區一家高級火鍋店，不久後，妻子Mandy帶著兩個男生前來，一位是身材肌肉結實的年輕男子，另一位則是約莫10歲、活潑好動的小孩，疑似就是汪小菲的兒子。

▲汪小菲的兒子與年輕肌肉男感情看似很不錯，兩人玩得不亦樂乎。（圖／本刊攝影組）

晚間8點左右，一行人酒足飯飽後走出火鍋店，白帽友人先行乘車離去，汪小菲、Mandy、兒子和年輕肌肉男則選擇步行。一路上，兒子活潑地跑跑跳跳，與年輕肌肉男玩得不亦樂乎。汪小菲與Mandy平行走，兒子走在後面，一群人同行並不尷尬，似也顯示Mandy出融入新家庭的努力與成果。8點4分左右，五人一同走進了一處曾因「八八會館」而名氣響亮的豪宅。

▲大人在前面走著，汪小菲的兒子沿路蹦蹦跳跳感覺開心。（圖／本刊攝影組）

自從大S於今年2月因病驟逝後，11歲的女兒與9歲兒子的監護權便歸於汪小菲。由於汪小菲長居大陸，外界一度盛傳兒女將赴大陸定居就學，但此傳聞已遭Mandy否認，表示夫妻倆將為了孩子們，頻繁往返兩岸。

Mandy先前表示，考量到孩子們在台灣已有自己的同學與生活圈，加上老師不建議短時間內快速轉換環境，孩子們目前仍會繼續在台灣就學，現在就是讓孩子們放假時候回來北京，慢慢熟悉這邊的人、空氣、飲食、生活環境等，要慢慢來，「雖然他們還是孩子，但還是要尊重他們、傾聽他們的聲音，這是我們的家庭，我們一定維護好自己的家園」。

Mandy表示，每四天至四天半就會從北京飛回台灣陪伴孩子，有時獨自往返，有時則與汪小菲同行。本刊日前的巧遇，也印證此話不假。

