小龍女宜芳體驗水下作業！ 被國軍英雄震攝不排斥當軍嫂

記者葉文正／台北報導

國防部首度與民視合作，推出重磅旗艦節目《能戰！全民新視界》，以全新規劃和不同以往的呈現方式，讓觀眾看見國軍最真實的一面，也希望透過忠實的影像紀錄，真實故事的感動，讓全民看見國軍的戰力與價值。記者會上主持人劉方慈更是提到上千位國軍英雄協助花蓮光復鄉救災，感謝他們保家衛國救災不遺餘力，讓人民感受到國軍的溫暖與行動力十足的救援能力。

▲宜芳是小龍女成員。（圖／民視提供）

今年節目帶領觀眾認識國軍的訓練模式與裝備實力；「能戰好朋友」，介紹默默支持國軍的好朋友們；以及全新企劃「能戰知識+」，由科技主播敏婕主持，她是跟軍人一樣動作敏捷，一樣全年無休，為觀眾介紹軍武相關知識。節目同時導入最新VR（虛擬實境）與 AR（擴增實境）技術，帶給觀眾更具臨場感的視覺體驗，讓觀眾有沈浸式體驗，也讓節目呈現科技與未來感。

▲宜芳(左二)體驗水下裝備。（圖／民視提供）

記者會上邀請到青春亮麗的味全龍啦啦隊宜芳來助陣，宜芳提到《能戰！全民新視界》節目中是她的師姐張文綺登上直升機，宜芳笑說看完片花，可能是國軍的英勇讓常常「詞窮」的張文綺突然口條流利，讚嘆這是因為國軍們的威攝力太厲害。

▲宜芳不排除當軍嫂。（圖／民視提供）

宜芳提到去年參加節目到外島前線，佩服國軍的平常訓練的英勇，還看到他們悼念軍犬的柔軟的一面，讓她非常感動。記者會上宜芳提著14公斤海軍水下作業大隊「頭盔」並背上16公斤「水肺」BCD裝備，直呼真的好重，大方可愛的她今天記者會被國軍英雄震撼到，單身的她不排斥當軍嫂，讓現場冒出另類的粉紅泡泡。

秉持「堅毅國軍，全新守護」的精神，《能戰！全民新視界》以平實而親切的故事，讓全民更理解軍人肩上的責任與付出，觀眾將從國旗的故事、裝備的進化，到軍人信念的堅持，看見國軍持續進化的努力，進而讓全民挺國軍，成為國軍前進的力量。