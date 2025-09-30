女星救災累癱「10多人只搞定一屋8成污泥」　呼籲：不只需要鏟子超人

記者蔡宜芳／綜合報導

颱風樺加沙重創花蓮，釀成慘重災情，演藝圈也迅速展現愛心行動。擁有「外景女鐵人」的女星段慧琳，近日親赴光復鄉投身救災，她29日也在社群分享心得，並表示「未來一年，花蓮需要的不只是鏟子超人」。

▲段慧琳日前親赴花蓮救災。（圖／翻攝自Facebook／段慧琳 Windy）

段慧琳透露，自己救災救到背肌和臀肌都相當痠痛，雖然同行的多數人都有運動底子，甚至不少是體育系畢業、教練級的體能，但十幾人合力半天，也僅能清出一間屋子七、八成的污泥，可見現場需要的支援仍相當龐大。

段慧琳也憂心指出，隨著假期結束，能幫忙復原的人數可能會急遽減少，「實在難以想像光復還需要花多少時間，才能恢復正常。」因此，她呼籲仍能前往的民眾盡量伸出援手，並整理了在現場的觀察心得，提供有心參與的志工參考。

▲段慧琳指出災區現場還需要非常多人力。（圖／翻攝自Facebook／段慧琳 Windy）

段慧琳特別提醒，走遠一點的部落或主街道以外的巷弄，仍有許多災戶屋子需要清理，「如果指揮中心或者物資站太忙，無暇協助安排志工的工作，看到有其他人在清運，問一聲、動手幫忙就是了，不用等。」此外，她也建議不用自備鏟子和推車，現場已有足夠器材，反倒是運動飲料和手套可以多帶，「手套絕對一下就浸濕了，如果持續戴著工作，手指比較容易起水泡」。

段慧琳認為鏟土就像是跑馬拉松，「鏟土也要配速。千萬不要爆衝，一下就累了。」同時，她透露現場有宗教團體提供大量餐飲，「結果現場便當太多，要拜託大家吃的狀況。村長和居民會希望我們盡量吃光，以免留廚餘，讓災區衛生更堪虞。」提醒大家可以滾動式調整飲食。

除了人力支援，段慧琳也呼籲民眾從經濟面協助災區，「重建之路很漫長，沒辦法去現場支援的朋友也沒有關係。請你從這個月開始，每個月留一筆旅遊預算給花蓮，或網購一些花蓮名產。」她認為，未來一年，花蓮需要的不只是「鏟子超人」，更需要觀光客來帶動產業循環。

【段慧琳全文】

背肌和臀肌都很痠痛，在北返的路上。儘管我們一行人都有運動底子，甚至好幾位都是體育系畢業、教練級的體能，但十幾人合力半天，也僅能清出一間屋子七、八成的污泥。可見現場還需要多少人力。

明天收假後，受災現場能幫忙的人數應該會急遽減少，實在難以想像光復還需要花多少時間，才能恢復正常。還能前往支援的朋友，9/29的現場觀察大概整理如下：

1. 走遠一點的幾個部落、主街道之外的巷弄裡，還有很多災戶的屋子需要關注與清理。如果指揮中心或者物資站太忙，無暇協助安排志工的工作，看到有其他人在清運，問一聲、動手幫忙就是了，不用等。

2. 不用自己帶鏟子和推車，現場頗多，物資站也會有。運動飲料和手套可以多帶，手套絕對一下就浸濕了，如果持續戴著工作，手指比較容易起水泡（我就是）。

3. 跟馬拉松一樣，鏟土也要配速。千萬不要爆衝，一下就累了。

4. 滾動式調整飲食。像我是自己帶乾糧前往，想把食物留給災區，但今天就出現有宗教團體挹注餐飲，結果現場便當太多，要拜託大家吃的狀況。村長和居民會希望我們盡量吃光，以免留廚餘，讓災區衛生更堪虞。

5. 重建之路很漫長，沒辦法去現場支援的朋友也沒有關係。請你從這個月開始，每個月留一筆旅遊預算給花蓮，或網購一些花蓮名產。未來一年，花蓮需要的不只是鏟子超人，更需要觀光小尖兵，復甦當地的經濟、讓當地產業活動可以流通。

#祝福花蓮