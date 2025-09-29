女星捲于朦朧事件發聲！　打臉程青松「斷章取義」：我無法證明你清白

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星田海蓉近來捲入男星于朦朧墜亡爭議中，不過她僅於22日轉發警方通報公告，並未正式回應。怎料事隔一周，田海蓉突然再度發出聲明，除了針對網友攻擊表示將提告，也公開控訴導演程青松未經自己允許，對雙方的聊天紀錄斷章取義。

▲于朦朧墜亡事件被認為有許多疑點。（圖／翻攝自微博／于朦朧）

田海蓉在29日的聲明中，首先強調自己和于朦朧素不相識，「間接獲知其離世信息，我跟大家一樣深感悲痛、惋惜，願逝者安息。」接著，她痛斥程青松：「在未告知我的情況下，公然將與我的部分微信聊天紀錄斷章取義地刪減後，以截圖形式公開，我獲知後非常憤慨，並第一時間要求其刪撤。」

▲程青松曾曬出和田海蓉的聊天紀錄，做為自己在于朦朧去世前一晚的不在場證明。（圖／翻攝自微博／田海蓉、導演程青松）

田海蓉表示，自己在第一時間就要求程青松刪除貼文，但卻被對方拒絕，「並說發佈截圖是為了證明他的清白，我回覆程青松我無法證明他的清白。」由於此事引發誤導與謠言，田海蓉說，自己與家人因此遭遇嚴重的網路暴力，精神上承受巨大壓力，因此，她已委託律師對程青松及相關造謠者提告。

至於有網友質疑她微博轉發的「警情通報」圖片沒有浮水印，田海蓉也特別解釋，該圖片是從朝陽公安的微信公眾號下載的，而非微博，「微信公眾號原圖並無水印，大家公開可查。」

▲▼田海蓉發出聲明，並向程青松及部分網友提告。（圖／翻攝自微博／田海蓉）