Ryu揚言提告！遭女畫家控「毆打掐脖」認有動手　反擊：紅酒砸我脖子上

記者孟育民／台北報導

百萬YouTuber夫婦檔Ryu、Yuma去年爆出婚內雙出軌事件，Ryu對象為一名大陸女畫家，Yuma則與YouTuber Tommy傳出緋聞，今年1月兩人正式離婚。Ryu與女畫家交往8個月也證實分手，如今雙方隔空交戰，Ryu遭指控毆打女方，揚言要喊告並做出反擊，讓這段關係更加霧裡看花。

▲女畫家指控遭Ryu毆打。（圖／翻攝自YouTube、Threads）

Ryu在28日上傳一支9分30秒的自拍影片，親自解釋分手原因，直言「不要再說謊了」、「做不到的事不要輕易答應」，認為女畫家「崩潰」源於他說謊及未履行承諾。不過，女畫家隨後也在社群上發表長文反擊，表示看完Ryu影片後「感到不滿」並多次聯繫對方卻遭無視。

她還詳述多起衝突經過，包括今年3月因情緒激動拿木製杯墊砸向Ryu，對方「一手抓頭髮、一手用拳頭砸我」，導致她「一星期不能吃飯、三個月耳鳴」。她也坦承自己曾報復或試探對方，但「你也沒有還過手」。

▲女畫家、Ryu如今隔空交戰。（圖／翻攝自Threads）



對於女畫家的指控，Ryu揚言要提告，更喊話，「我那天耳朵破了怎麼不說？我不會拍照，因為我不會想到今天可以當作證據，我暴力是我的問題，那之後我永遠不回手，妳還一直測試我的限度，紅酒瓶依然砸在我脖子上。」疑似認了有暴行行為，不過也反控對方一樣也有動手，雖然事後已刪除該貼文，但仍掀起網友討論。