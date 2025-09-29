《中文怪物》安娜稱狄伯仁「最官方」惹議！　親曝對話澄清：是稱讚

記者蔡宜芳／綜合報導

法國YouTuber酷所製作的網路節目《中文怪物》引發熱烈回響，不過，日前播出第三集，來自波蘭的安娜卻遭部分網友砲轟，認為她在節目中對狄伯仁酸言酸語。對此，安娜於29日做出回應，除了澄清原意，也感謝聲援自己的粉絲。

▲《中文怪物》討論度相當高。（圖／翻攝自YouTube／Ku`s dream酷的夢）

在《中文怪物》第三集中，幾名隊長都在答對題目後先行晉級，然而狄伯仁卻不斷先推隊員晉級。當時，畫面切到已經晉級的隊長安娜，安娜說了句「他是外交系的，最官方」，結果引部分觀眾質疑是在酸狄伯仁。

對此，安娜透露，在拍攝第一天，她曾和狄伯仁聊天，當時對方有提到自己是外交系畢業的，「所以我才會以狄伯仁的學歷背景為出發點，用『最官方』這個詞來形容他『很懂得做人，對待人態度很周到』，其實是稱讚他的作風，不是在酸他！」

▲安娜被質疑酸狄伯仁。（圖／翻攝自YouTube／Ku`s dream酷的夢-）

安娜表示，自己在發聲明前，有先與酷討論過，雙方的理解是一致的，並沒有批評任何人的意思，「沒想過節目那一段出來後會有這麼大的反應。」對於造成觀感不佳，安娜強調自己願意承擔責任，同時也希望外界不要因為這場誤會而在網路上開戰。

安娜也特別感謝一路上替自己說話的人，表示自己非常感動，「人生這麼短暫，今天是連假最後一天，希望大家還是能多補充到一些正能量，有個美好的一天。」

▲安娜針對爭議做出回應。（圖／翻攝自Instagram／annapl_official）

【安娜全文】

不好意思最近一直佔用大家的版面

在《中文怪物》拍攝的第一天，我和狄伯仁聊天的時候，他有提到他是外交系畢業的，所以我才會以狄伯仁的學歷背景為出發點，用「最官方」這個詞來形容他「很懂得做人，對待人態度很周到」，其實是稱讚他的作風，不是在酸他！

我是跟酷討論過後再出聲明，沒想過節目那一段出來後會有這麼大的反應，他和團隊跟我的理解是一樣的，並沒有批評誰的意思。

節目上觀感不佳我是很能理解，我也對自己的發言負責，希望大家不要因為一場誤會在網路上開戰〜在此要非常感謝所有出來幫我說話的人，讓我覺得非常感動。

人生這麼短暫，今天是連假最後一天，希望大家還是能多補充到一些正能量，有個美好的一天。