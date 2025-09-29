17歲就少年白！《終極》五熊「懷孕後更白」近況照曝：以前是困擾

記者潘慧中／綜合報導

五熊（蔡頤榛）2005年因演出《終極》系列打開知名度，2020年結婚5年後，2月終於傳出懷孕的好消息。如今半年多過去，她28日坦言已經進入臨盆倒數，每天都在期待兒子的誕生。

▲五熊產前把握機會染髮。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）



五熊在Instagram限時動態透露，她已進入足月階段，心情既期待又緊張，「每天都在想，是今天嗎？」她透露自己和寶寶的用品都準備得差不多了，趁著還沒進醫院前，抓緊時間完成最後的待辦事項，「用植物孕婦染把白髮染黑～等待去醫院那天～。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲五熊17歲就有少年白。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）



談到染髮原因，五熊大方坦承從17歲就有白髮，「其實我一直有少年白！懷孕之後更白～。」她笑說，白髮曾讓她困擾，所以一直不停染髮，不過現在心境已轉變，「再多白一點我就不染了！其實白髮也蠻帥的！」展現欣然接受的態度。

▲五熊進入臨盆倒數。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）



照片中，可以看到五熊的頭髮呈現深色，整體色澤均勻，光澤感很明顯，格外襯托出白皙膚色，搭配清淡自然的妝容，氣色依然很好。