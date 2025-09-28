朴有天敗訴判賠5億！人在日本捧蛋糕笑了　稀疏髮量掀熱議

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星朴有天因爆出吸毒、性侵、欠稅醜聞，近年消失演藝圈，但在海外仍持續有活動。他2023年扯上官司，因單方面解約前東家Have Fun Together的合作，公司氣到申請禁止演藝活動與出演的假處分，法院27日判他二審同樣敗訴，但他心情似乎沒受影響，近日在社群網站曬出近況照，捧著蛋糕露出開朗笑容，引起熱議。

▲朴有天日前與前東家的官司敗訴被判賠韓幣5億。（圖／翻攝自朴有天IG）



朴有天在韓名聲毀光光，但他近年來強行進行海外演出及廣告拍攝，並經常透過IG與粉絲分享住在日本的近況，雖有官司纏身，但他26日更新近況，PO文表示「突然變涼爽了」，並附上了近況照。

照片中，朴有天戴著黑色毛帽、身穿白色襯衫，手捧蛋糕露出燦爛笑容，並與友人進行視訊通話，度過愉快時光，不過，他過去因手臂上的刺青刺上未婚妻曾掀起討論，近況照看得出來圖案已經更變，不僅如此，他染成白色的髮量看起來變得比以前還稀疏，同樣引起網友議論紛紛。

▲朴有天近況照曝光，被發現髮量稀疏掀熱議。（圖／翻攝自朴有天IG）



朴有天2023年扯上官司，因單方面解約前東家Have Fun Together的合作，公司氣到申請禁止演藝活動與出演的假處分，法院雖然接受，但他強行進行海外演出及廣告拍攝。如今二審出爐，他還是敗訴，須賠給前東家5億元（約台幣1196萬元）。