孫藝真低調搭地鐵！車上乘客竟無人認出　粉絲驚呼：女神就在旁邊

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「國民初戀」孫藝真近來回歸大銀幕，近日忙於宣傳新電影《徵人啟弒》，甚至搭上地鐵（捷運）返家，沒想到，車上沒有人發現女神真實身份，照片一PO出來，粉絲驚呼「女神就在旁邊」、「大家快抬頭啊」。

▲孫藝真低調搭地鐵，但車上乘客無人認出。（圖／翻攝自孫藝真IG）



孫藝真近日被拍到現身地鐵，打扮隨性、頭戴黑色帽子與口罩，在擁擠的車廂中與一般乘客一同通勤，她寫下「多虧煙火節，沒辦法只好搭地鐵回家」。令人驚訝的是，當時車上乘客居然沒有任何人察覺，這位與大銀幕上截然不同的「零偽裝」女神，就靜靜地站在人群之中，並與友人自拍。

▲▼孫藝真近來忙於宣傳新電影。（圖／翻攝自孫藝真IG）



照片曝光後，立刻在網路上引發熱烈討論，許多粉絲驚呼「怎麼可能沒有人發現」、「女神就在旁邊啊」，更有人笑說，或許因為孫藝真氣質太自然，完全融入人群，才讓乘客錯過這難得一刻。

事實上，孫藝真出道多年，一直以清新脫俗的形象受到喜愛，即便如今已是影壇的一線女神，仍不時展現親民、毫無架子的日常面貌。這次低調搭乘地鐵返家的舉動，再次印證她絲毫沒有明星架子的一面。